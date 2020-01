FOGGIA DICE NO ALLA MAFIA

DI SANDRO RUOTOLO Sei bella Foggia questa sera. Un mare di gente ha accolto l’appello di Don Ciotti a non essere più indifferenti nella battaglia contro la mafia. Sei bella Foggia, questa sera.

Lo sapevate che nel solo 2019 sono stati sciolti per mafia un consiglio comunale in Basilicata, due in Campania, tre in Puglia, sette in Sicilia e otto in Calabria? Che sono state sciolte per mafia anche le ASL di Reggio Calabria e di Catanzaro? Lo sapete che a Foggia c’è STATA una mobilitazione promossa da Libera contro la violenza mafiosa? La lotta alla mafia si vincerà solo quando la società civile si ribellerà. Oggi più che mai è una questione democratica. Non si può restare indifferenti. La mafia è una montagna di merda.