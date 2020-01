NEL PAESE PIÙ CORROTTO D’EUROPA, I MOSTRI DA COMBATTERE SONO I CINQUESTELLE

DI CLAUDIA SABA



Ho sentito e letto di tutto in questo periodo contro cinque stelle. Ne hanno fatte delle belle, certo.

Come dover scegliere tra Lega (Berlusconi e Meloni) e Pd!

E alla fine hanno provato il brivido con entrambe le forze politiche.

Ma c’era altro da scegliere?

No!

Purtroppo il nostro scenario politico, o il nostro schifo politico come preferite, è questo.

Un palcoscenico fatto di lacchè, corruttori e corruttibili, con le mani in pasta ovunque.

Mercenari e non certo politici, tutti collegati a forze di potere che in Italia, purtroppo, contano.

Che hanno fatto l’Italia di oggi.

Appoggiati da personaggi equivoci che qualcuno ancora ha il coraggio di votare.

Eppure, non se ne parla.

Viene più facile buttare giù gli ultimi, quelli che sono andati al governo pieni di buone intenzioni, convinti davvero di poter cambiare un sistema politico perverso.

Ma troppo difficile da mettere in pratica da soli.

E i cinque stelle, anche dopo l’ultima alleanza con il Pd, restano comunque “soli”.

Soli ad affrontare i danni passati, i problemi presenti e quelli futuri.

Cercando di porre rimedio ai danni giganteschi inflitti alla nostra economia, che non langue certo per loro inesperienza, ma per “i lacche’” dei partiti precedenti.

Quelli che hanno sempre appoggiato

I poteri forti a nostro danno.

Ma oggi, abbiamo dimenticato tutto.

Oggi, come ieri, il mostro da sbattere in prima pagina, resta il M5S.

E allora penso che, se anche molti cinque stelle “storici” lasciano il movimento, vuol dire che i denigratori stanno lavorando bene.

E che quel disegno ben preciso di distruggerlo, esiste davvero.

I cinque stelle sono troppo scomodi a chi, nel passato, intrecciava indisturbato giochini di potere.

E non venitemi a dire che non è così, perché se riflettete bene, è ciò che avviene da quando sono entrati al governo come forza di opposizione, mettendo i bastoni tra le ruote ai partiti cosiddetti “tradizionali”.

Si sono inventati reati inesistenti contro di loro.

Salvo poi smentirli con un trafiletto nascosto in qualche pagina interna di un giornale. Raggi docet!

Riflettiamo, riflettete.

Niente di nuovo.

La campagna contro i cittadini, a favore dei soliti noti, continua.

Qualche raggio di sole c’è, ma continuano a dirci che diluvia.

Prima, però, eravamo dentro l’uragano.

E ci raccontavano che andava tutto a meraviglia!