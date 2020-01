COPPA ITALIA. TUTTO FACILE PER LA LAZIO CONTRO LA CREMONESE

DI SONIA CAVICCHIA

Con il minimo sforzo, la Lazio passa ai quarti di finale di Coppa Italia con un punteggio rotondo contro una Cremonese che in serie B naviga nelle posizioni di retrovia.

Tutto facile dunque per gli uomini di Inzaghi, che sbloccano il risultato con Patric al 10′. Raddoppio di Parolo ( ma il gol andava annullato) e poi terzo gol nella ripresa di Immobile su rigore, infine la perla di Bastos, all’88’, con un’inzuccata perfetta.

Finisce 4 a 0, questa sorta di allenamento per i biancocelesti. Giocano infatti le riserve che fino al 3 a 0 non sfigurano. Poi la Cremonese rialza la testa, cercando in tutti i modi il gol della bandiera, senza riuscirci. Dai quarti si fa sul serio.