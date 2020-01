DI MATTEO MARCHETTI

«Non smettete mai di guardare il cielo».

La mia professoressa di Lettere alle medie ce lo ripeteva spesso. Cresciuta in campagna, in Sicilia, era arrivata a Roma, aveva insegnato in scuole senza nome nelle borgate (“Scuola media statale n. X”) ed era finita in pieno centro a combattere l’indolenza di ragazzini abituati a tutto, perfino a una scuola costruita all’interno dei Mercati Traianei.

Ci portava molto in giro, in mattinate invernali limpide e luminose come quella di oggi, e ci diceva sempre di guardare in alto, di ammirare la nostra città con gli occhi degli stranieri che da secoli restavano a bocca aperta.

«Non dimenticatevi mai la fortuna che avete avuto a nascere qui. Questa luce, questo cielo, questi colori, le cose che vi circondano, non ci sono dappertutto». Mai dimenticato. E sarà questo inverno limpido come pochi, sarà la mia prima – benché temporanea – residenza in Centro, ma ci sto pensando tantissimo, in queste settimane.