DI GIORGIO CREMASCHI

Fu il ministro degli interni socialdemocratico NOSKE il mandante dell’assassinio di ROSA LUXEMBURG E KARL LIEBKNECHT il 15 gennaio 1919.

Quando ci si interroga sulla catena che cause che portò al dominio nazista in Germania, bisogna sempre risalire a questo delitto, attuato dalle bande paramilitari che avrebbero costituito la base degli squadristi di Hitler, allora agli ordini del governo socialdemocratico.

Nota per gli smemorati in malafede del Parlamento UE.

101 anni fa veniva assassinata dai soldati delle Freikorps Rosa Luxemburg, insieme al compagno Karl Liebknecht.