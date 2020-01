IL GOVERNO PUÒ GUARDARE ALLA VERIFICA CON OTTIMISMO

DI ENRICO ROSSI

Posso sbagliarmi, ma ieri è stato un grande giorno per il governo che adesso può guardare alla verifica con ottimismo e può davvero pensare alla fine della legislatura nel 2023.

Due i fatti decisivi avvenuti proprio ieri:

1- la presentazione del piano strategico da parte del PD, una cosa seria, incentrata su una svolta ambientalista, di equità e rilancio dello stato sociale che non dovrebbe entrare in collisione con il M5stelle;

2- la presentazione in parlamento della nuova legge elettorale proporzionale che piace al M5stelle perché gli consente di mantenersi fuori dagli schieramenti destra sinistra.

È una scelta che rispetto ma della quale non sono del tutto convinto.

Il M5stelle è una forza che mantiene una pulsione populista, antipolitica e giustizialista con cui non è certo facile costruire e governare un programma di cambiamento di cui il Paese ha bisogno.

Inoltre, a me pare, che con questa scelta diventa più difficile quel lavoro di ricostruzione della sinistra che è fondamentale per sconfiggere l’egemonia politica e culturale della destra nella società italiana.

Rispetto a queste scelte effettuate dal PD, sarebbe sciocco e inutile porsi in una posizione di contrasto.

Mi auguro veramente che i miei dubbi siamo smentiti dai fatti. Darò un contributo costruttivo, per come posso al dibattito interno che, grazie alla conduzione di Zingaretti, è finalmente aperto, ricco e plurale.