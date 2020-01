OTTAVI COPPA ITALIA: LA JUVE AI QUARTI IN HD. UDINESE NON PERVENUTA 4-0

di VANNI PUZZOLO

Partita a senso unico dei campioni d’Italia che sbloccano dopo 15 minuti grazie ad un magistrale duetto Dybala-Higuain , raddoppio dello stesso Dybala, su rigore, partita chiusa dopo mezz’ora.

Nel secondo tempo ancora una perla di Dybala, dopo che il Var annullava un gol di Higuian per fuorigioco millimetrico di De Ligt, e chiude Douglas Costa, sempre su rigore, per gentile concessione di Dybala .

L’Udinese si limita a fare presenza, Gotti schiera tante seconde linee, e il primo tiro ( se così si può chiamare) lo fa solo dopo un’ora di gioco.

Ronaldo riposa. Pjaca fa la sua prima presenza stagionale. Dybala viene sostituito ma, questa volta non si arrabbia.

La Juve passeggia e si allena, vola ai quarti dove incontrerà la vincente fra Parma e Roma.

Passano ai quarti tutte le favorite, solo l’Atalanta viene eliminata a sorpresa dalla Fiorentina nel pomeriggio, per il resto Inter, Lazio, e Juve fanno poker, Cagliari, Cremonese e Udinese si limitano al ruolo di sparring partner.

La Coppa Nazionale, purtroppo, in Italia va così, le piccole la vedono come in disturbo da levarsi prima possibile, siamo anni luce di distanza dall’F.Cup inglese, dove ci sono partite, incertissime, con risultati sorprendenti ed eliminazioni clamorose, e stadi pieni.

Probabilmente servirebbe un nuovo format, ma alle grandi va bene così, entrano in gioco verso la fine, e, se azzeccano due/tre gare alzano un titolo e salvano la stagione.

Lo spettacolo puo attendere.