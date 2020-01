ADDIO AL NUTRIZIONISTA PIETRO ANTONIO MIGLIACCIO

DI PATRIZIA ING.LASSANDRO



Un malore improvviso ha causato la morte di Pietro Antonio Migliaccio, noto nutrizionista. A nulla è valsa la corsa all’ospedale, dove è deceduto subito dopo il ricovero. Aveva scritto diversi libri e aveva anche dato il nome a molte diete, tra cui quella più famosa del gelato. Nato a Catanzaro, laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Professore in Scienza dell’Alimentazione e da anni svolgeva a Roma la professione di Nutrizionista e Dietologo Clinico e attività didattica presso varie Università italiane partecipando a conferenze e seminari.

Per 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto Nazionale della Nutrizione, attuale INRAN – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.

Docente in Scienza dell’alimentazione e specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione è stato fra i primi nel credere che la divulgazione scientifica sul tema della sana alimentazione potesse essere di aiuto per l’intera società per prevenire malattie causate dal “mangiare male”.

Conduceva una sua persanale rubrica su Rai Due. La morte è arrivata improvvisa e inaspettata dato che fino a ieri era al lavoro. Barbara Palombelli, sui social ha scritto: “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lacia un vuoto immenso. 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”. Tanti sono i messaggi di cordoglio per il professore.