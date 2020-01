INDEGNE QUELLE TRAPPOLE IN FRIULI

DI NICOLA FRATOIANNI

Ho visto che ora i leghisti arrivano pure a proporre di utilizzare nei confronti dei migranti gli strumenti che solitamente vengono usati per gli animali selvatici. È quello che hanno pensato alla Regione Friuli Venezia Giulia: le fototrappole che vengono usate per intercettare lupi e cinghiali per individuare gli esseri umani che provengono dalla Slovenia. Una cialtronata bella e buona.

Una cialtronata, primo perché è indecente il solo pensare di equiparare delle persone agli animali, secondo perché non esiste un’emergenza immigrazione, terzo perché quella regione dovrebbe pensare invece alle politiche di accoglienza e di inclusione che è fra i suoi compiti. Se vogliono giocare a fare i gendarmi, si comprino qualche gioco di ruolo e si sfoghino in quel modo.

Siamo certi comunque che il Viminale farà capire a quegli amministratori quali siano le loro competenze e i loro doveri istituzionali.

Rimane il fatto che la Lega pur di fare polveroni per raccattare qualche voto in più è pronta ad inventarsi qualunque cosa, anche la più indegna.