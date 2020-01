GABRIELE ALBERTINI PROSSIMO SINDACO DI MILANO?

DI ROBERTO SCHENA

Gabriele Albertini prossimo sindaco? Probabile

IL CENTRO DESTRA AVREBBE UNA MEZZA IDEA DI RIPROPORRE LUI

Non ha tutti i torti, Albertini: rivendica che la Milano di cui parte della sinistra e la giunta Sala vanno orgogliosi in realtà è sua e della Moratti. Questa è la città che risponde perfettamente ai suoi criteri, ai suoi progetti, già notata questa cosa. La sinistra non ha una sua visione di città o meglio l’avrebbe se non la tradisse ogni giorno. Volete vedere che lo ricandida il centrodestra? Non hanno un candidato migliore da opporre a Sala.

Comunque più che la Milano di Albertini, è la Milano dei costruttori, lui ha solo ratificato progetti nati fuori da palazzo Marino. Si è messo nelle loro mani. E poco si parla del degrado crescente dei quartieri popolari che inizia proprio con lui, con la decisione scellerata di cedere metà del patrimonio edilizio alla Regione, che l’ha amministrato in modo pessimo, come tutti possono vedere. In compenso, la città era più pulita, il verde era tenuto meglio, i trasporti non avevano i problemi da cronaca nera che hanno oggi.