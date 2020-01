Freedom On The Net, su Internet libertà sempre più minacciata

Freedom House si occupa di democrazia, libertà politiche e diritti umani e ogni anno pubblica un rapporto sulla libertà nel mondo (Freedom in the world) e uno sulla libertà della Rete digitale (Freedom On The Net). La libertà globale di Internet è diminuita per il nono anno consecutivo nel 2019. In Italia ci sono 34 milioni di utenti attivi sui social media, il 57% della popolazione totale. Lo stesso ‘Remocontro’ che state leggendo esiste perché esiste Internet, esiste il web ed esistono YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram, luoghi di conoscenza e di incontro e confronto virtuali. Noi, remocontro.it, usiamo lo strumento al meglio che ci è possibile ma certo ne sappiamo poco, limitandoci al suo uso per fare un po’ di informazione che crediamo corretta o almeno onesta. Ma in ballo –via Internet- c’è molto di più di un po’ di decente giornalismo rispetto a una montagna di stupidaggini e di bugie e peggio, di manipolazioni. C’è in ballo un bel pezzo di democrazia nel mondo, avverte Gigio Rancilio, giornalista responsabile social del quotidiano Avvenire… CONTINUA SU REMOCONTRO: