A PROPOSITO DI “HAMMAMET”, DEL PSI E DEL PCI

DI FABIO BALDASSARRI

oria alle spalle. Oggi, invece, é troppo fresco il giudizio delle aule di tribunale o quello dei politici per lo più funzionale, almeno quest’ultimo, a interessi di parte e rancori. Servirà, semmai, la critica degli storici che potrà essere persino assai contrastante, ma per avere valore documentale dovrà fondarsi sullo studio a mente fredda delle diverse fonti e sulla comparazione attenta con altre vicende nazionali e internazionali che riguardano uno dei periodi più complessi nella vita della Repubblica. Solo una cosa mi pare che si possa dire con certezza fin d’ora: Psi e Pci non riuscirono a cogliere entrambi l’appuntamento nella casa comune europea che non altro indirizzo poteva avere se non quello del socialismo nella democrazia.

Quest’appuntamento non riuscì o non trovò concordi Psi e Pci a causa di responsabilità che oggi vengono distribuite, in minore o maggiore misura, tra l’una e l’altra parte a seconda delle opinioni e della provenienza politica. Ciò, a me pare, è il solo pericoloso lascito di cui dovremmo tenere conto adesso se si volessero davvero ricompattare le troppe famiglie della sinistra italiana. E, prima di aprire bocca, consiglierei a tutti di rifletterci un po’ sopra.