IL FRUTTO DI UNA EDUCAZIONE MALATA

Non è bastato e quei sedicenni che hanno scatenato su di lei i frutti della loro educazione

Si erano avvicinati a lei urlandole contro: «Prova a pronunciare la “r”, tanto non riesci, incapace». Valentina di origine orientale anche se cittadina italiana a tutti gli effetti, li ha ignorati.

Arriva tanta solidarietà a Valentina Wang, una giovane studentessa che frequenta l’università Ca’ Foscari di Venezia che era salita sul treno per tornare a casa dai suoi a Badia Polesine (Rovigo)

Malgrado Valentina abbia tentato a far finta di niente, i due hanno insistito con frasi razziste e sessiste sempre più forti ma che non hanno smosso un altro ragazzo che se ne stava seduto lì vicino, a quanto pare indifferente. «Al che non ho più tollerato e ho iniziato a rispondere a tono», dira poi Valentina sul suo profilo Facebook, dove ha raccontato l’accaduto.

La reazione è arrivata quando Valentina pensava che ormai la cosa si fosse chiusa.

Sembrava tutto finito ma ecco che alla fermata di Padova i due bulletti, si sono alzati, le sputano addosso e sono scesi, facendole il gesto del dito medio.

Adesso Trenitalia Veneto per Parola del responsabile Tiziano Baggio, aprirà una indagine interna mentre la Giustizia avrà da fare il suo corso cominciando da rintracciare i due giovani “campioni”.