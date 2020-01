IL REVENG PORN È UN FENOMENO CHE DOVREBBE RIGUARDARCI TUTTI, COME LE VIOLENZE CHE SCATURISCONO DALLA RETE

DI MARIA PIA PIZZOLANTE

Il revenge porn non è una “scelta sessuale”, il revenge porn (cioè la vendetta di qualcuno che pubblica materiale privato senza il consenso dell’interessato/a) ha portato alla morte di Tiziana Cantone, per dirne una su tutte.

Salvini provi a spiegare alla famiglia di Tiziana, come a quelle delle tantissime vittime di questa violenza inaudita, che il suo candidato al Consiglio Regionale della Calabria non debba essere messo subito alla porta.

E invece non solo è difeso dal suo segretario ma si è fatto anche una certa pubblicità e quindi, chissà, magari verrà persino eletto regalando sigari (un’altra cosa assurda e dannosa…).

Ma come si fa?

Come??

Vergognatevi tutti, voi della Lega, per questa pericolosa notizia.

Perché il revenge porn è un reato e chi pensa di scherzare con questa cosa scherza letteralmente con il fuoco.

Se non volete farlo per voi, fatelo per le vostre figlie e i vostri figli, perchè nessuno è al riparo se non ci schieriamo tutte e tutti.

Ritiratevi, per decenza.