IL SUD SI RIBELLA ALLA MAFIA MA NESSUNO NE PARLA

A Foggia il 10 gennaio, chiamati da centinaia di associazioni cittadine, Libera di don Ciotti in primis, in ventimila scendono in piazza per ribellarsi alla mafia foggiana, la quarta mafia, ormai divenuta potentissima anche grazie alle mancanze dello Stato centrale. E’ la manifestazione più potente mai vista in città, mentre si formano spontanei comitati antimafia che impegnano le forze migliori della provincia, stritolata dalla morsa del pizzo e delle bombe mafiose. Ieri a Catanzaro, un fiume di persone occupa Piazza Matteotti per manifestare a sostegno del procuratore antimafia Nicola Gratteri, autore dell’inchiesta “Rinascita Scott”, che ha portato agli arresti di 330 soggetti mafiosi nel Vibonese, tra cui alcuni politici, un alto ufficiale dei carabinieri, funzionari del tribunale e imprenditori, oltre la solita manovalanza ‘ndranghetista. Ad arringare la folla, insieme ad alcuni importanti testimoni di giustizia calabresi, Pino Aprile, l’uomo che ha dato la sveglia al neo-meridionalismo, fondatore del Movimento 24 Agosto, Equità Territoriale che, alla lotta alle mafie unisce la rivendicazione dei diritti economici e civili negati al Sud dallo Stato italiano, causa di degrado sociale e terreno fertile per la criminalità organizzata.

A Foggia il 10 gennaio, chiamati da centinaia di associazioni cittadine, Libera di don Ciotti in primis, in ventimila scendono in piazza per ribellarsi alla mafia foggiana, la quarta mafia, ormai divenuta potentissima anche grazie alle mancanze dello Stato centrale. E’ la manifestazione più potente mai vista in città, mentre si formano spontanei comitati antimafia che impegnano le forze migliori della provincia, stritolata dalla morsa del pizzo e delle bombe mafiose. Ieri a Catanzaro, un fiume di persone occupa Piazza Matteotti per manifestare a sostegno del procuratore antimafia Nicola Gratteri, autore dell’inchiesta “Rinascita Scott”, che ha portato agli arresti di 330 soggetti mafiosi nel Vibonese, tra cui alcuni politici, un alto ufficiale dei carabinieri, funzionari del tribunale e imprenditori, oltre la solita manovalanza ‘ndranghetista. Ad arringare la folla, insieme ad alcuni importanti testimoni di giustizia calabresi, Pino Aprile, l’uomo che ha dato la sveglia al neo-meridionalismo, fondatore del Movimento 24 Agosto, Equità Territoriale che, alla lotta alle mafie unisce la rivendicazione dei diritti economici e civili negati al Sud dallo Stato italiano, causa di degrado sociale e terreno fertile per la criminalità organizzata.

Parlare di masso-mafia, a Gratteri è costato il niet dell’ex presidente della Repubblica a rivestire la carica di ministro della Giustizia. L’Italia, sia ben chiaro, è fondata sul patto Stato-mafia, inaugurato da Garibaldi nel 1860, e mai disatteso in 159 anni. Non si spiega altrimenti la persistenza delle mafie da 159 anni in qua, nonostante il sacrificio di eroici rappresentanti dello Stato, magistrati e uomini delle forze dell’ordine, trucidati e minacciati. Quel patto Stato-mafia, le cui indagini sono costate la vita a Falcone e Borsellino, e serie minacce di morte a Nino Di Matteo, viene da molto lontano. “L’Italia per eliminare la mafia, dovrebbe suicidarsi” disse il grande Leonardo Sciascia. E parlare di masso-mafia oggi a Gratteri costa l’ostilità dei giornali, le cui proprietà sono riconducibili a quel partito unico degli affari, con comando generale nel profondo Nord. Lo stesso che condanna il Sud alla povertà, un degrado sociale utile a fornire manodopera al Nord e alle mafie.

Parlare di masso-mafia, a Gratteri è costato il niet dell’ex presidente della Repubblica a rivestire la carica di ministro della Giustizia. L’Italia, sia ben chiaro, è fondata sul patto Stato-mafia, inaugurato da Garibaldi nel 1860, e mai disatteso in 159 anni. Non si spiega altrimenti la persistenza delle mafie da 159 anni in qua, nonostante il sacrificio di eroici rappresentanti dello Stato, magistrati e uomini delle forze dell’ordine, trucidati e minacciati. Quel patto Stato-mafia, le cui indagini sono costate la vita a Falcone e Borsellino, e serie minacce di morte a Nino Di Matteo, viene da molto lontano. “L’Italia per eliminare la mafia, dovrebbe suicidarsi” disse il grande Leonardo Sciascia. E parlare di masso-mafia oggi a Gratteri costa l’ostilità dei giornali, le cui proprietà sono riconducibili a quel partito unico degli affari, con comando generale nel profondo Nord. Lo stesso che condanna il Sud alla povertà, un degrado sociale utile a fornire manodopera al Nord e alle mafie.