LE PIANURE INTERIORI DI GERALD MURNANE

DI VANNI CAPOCCIA

Di Gerald Murnane ignoravo l’esistenza. Poi ho letto che per scrittori del calibro di Coetze e Ben Lerner era scrittore oggetto di culto, che non metteva il naso fuori dallo stato australiano dove viveva, che i suoi libri non erano praticamente usciti dall’Australia e che, nonostante questo, era considerato un aspirante al Nobel per la letteratura.