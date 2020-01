100 FILM DA SALVARE ALLA FINE DEL MONDO: PICNIC AD HANGING ROCK DI PETER WEIR

DI FABRIZIO FALCONI

Picnic at Hanging Rock è il film che Peter Weir – all’epoca ventinovenne – girò nel 1975, adattandolo all’omonimo romanzo di Joan Lindsay e che alla sua uscita lanciò in orbita il nome del suo autore, e fece scoprire in occidente una cinematografia, quella dell’Oceania, di cui si sapeva pochissimo o niente. Un film divenuto un classico, ancora così attuale che di recente una serie televisiva è stata tratta – piuttosto fedelmente – dal film e distribuita con successo in tutto il mondo Weir, sviluppò su una storia semplicissima, con una trama davvero esile, un film elegantissimo, pieno di riferimenti simbolici e di implicazioni nascoste. La vicenda è ambientata in Australia nell’anno 1900, in piena epoca vittoriana: le allieve di una scuola privata per ragazze vanno a fare un picnic ai piedi di Hanging Rock, un’enorme formazione rocciosa nello stato di Victoria , un tempo luogo di culto aborigeno. Mentre il sole è al suo apice e le ragazze si arrendono al torpore del pomeriggio, quattro di loro si avventurano in uno stretto passaggio roccioso, come irresistibilmente chiamate dalla roccia. Fatta eccezione per una ragazza ingenua che scappa, in preda al panico, le altre tre entrano in una cavità e scompaiono, insieme a uno dei loro insegnanti. Ricerche e ricerche sono organizzate per trovarle. Solo uno dei tre sarà trovato vivo ma completamente amnesico. Il film dunque è volutamente enigmatico e incompleto per quanto riguarda la scomparsa delle ragazze e la soluzione del mistero. La prima scritta del film è una versione modificata di una frase di Edgar Allan Poe tratta da Un sogno dentro un sogno: ” Quello che vediamo o quello che ci proponiamo sono un sogno, un sogno dentro un sogno ” . Ad un certo punto del film, una delle ragazze recita le prime due righe del poema Casabianca di Felicia Hemans di cui ha dimenticato il resto (questa frase può essere una metafora di ciò che accade alle ragazze): “ Il ragazzo si trovava sul ponte in fiamme; da dove erano fuggiti tutti tranne lui … ” Lo stile di Peter Weir – che in seguito lavorò parecchio anche in America e ha diretto un notevole numero di film importanti (basti pensare L’attimo fuggente, Gli anni spezzati, The Truman Show, ecc..) – ha influenzato notevolmente le nuove generazioni. E Picnic resta una pietra miliare. Picnic ad Hanging Rock (Picnic at Hanging Rock) di Peter Weir Australia 1975 con: Rachel Roberts, Vivean Gray, Helen Morse, Kirsty Child durata 115 minuti