DISABILITÀ. L’HANDICAP NON È UN DONO

DI RUGGERO PO

Intervista a Marco Ferrazzoli, coautore di “Il superdisabile – Analisi di uno Stereotipo”. Il merito dello sport nel superare le barriere della disabilità. E l’importanza delle parole.

Un tempo era il Circo Barnum

Un numero sempre crescente di individui con disabilità è sotto i riflettori dei media. Personaggi come Alex Zanardi, Bebe Vio, Giusy Versace e Nicola Orlando oggi sanno generare autostima nelle persone con i loro stessi problemi. Attenzione però agli stereotipi.

“Un tempo, fino a un secolo fa, ci fu la stagione dei freak – spiega Ferrazzoli – Le disabilità erano spesso sfruttati nei circo Barnum come fenomeni da baraccone. Si rideva di loro ma erano, al tempo stesso, sotto i riflettori. Dobbiamo fare attenzione che anche i personaggi usati oggi dal cinema o dai talent, nonostante i buoni propositi, non finiscano sulla stessa deriva della spettacolarizzazione”

L’importanza dello sport

Altro discorso per lo sport dove, magari solo per coincidenze fortunate, le Paralimpiadi hanno assunto un’importanza pari, quasi, a quelle dei Giochi Olimpici. Lo sport fa spettacolo, genera emulazione e contribuisce a tenere in forma fisica il portatore di disabilità.

Attenti alle parole

Tema altrettanto importante è quello del lessico, come ha sottolineato la psicologa Maria Rita Parsi alla presentazione del libro, edito da Luce, presso la Biblioteca del CNR. “Come diceva il linguista Tullio De Mauro – mi ricorda ancora Ferrazzoli – le parole meno dirette vanno bene fino a che qualcuno non userà i neologismi per riprendere a offendere. E l’ipocrisia è sempre in agguato”

Nessun regalo

La disabilità è un dono? – gli chiedo riferendomi al libro della sfortunata Nadia Toffa che descrisse come un “dono” il cancro che poi l’ha uccisa. “Questi non sono doni – mi risponde – ciò nonostante possono dare opportunità nuove. Soprattutto bisogna fare attenzione a chi contrabbanda prospettive terapeutiche non validate dalla scienza.”

L’intervista in voce

Chi è Marco Ferrazzoli

Dal 2005 a oggi, capo Ufficio stampa del Consiglio nazionale delle ricerche.

Dal 1995 a oggi, giornalista professionista: ho pubblicato alcune centinaia di articoli e contributi, in particolare su temi di divulgazione scientifica, comunicazione istituzionale e analisi dei media. Sono autore di tutti gli editoriali e di alcuni articoli delle testate ‘Almanacco della Scienza’ e ‘Focus.it – newsletter del Registro.it’, delle quali sono direttore responsabile.

Dal 1992 al 1995, giornalista pubblicista.