LE NOTIZIE DEL GIORNO martedi 21 gennaio 2020

DI CHIARA FARIGU

GRETA A DAVOS, “Tutti parlano di clima ma nulla è cambiato”. “Se non trattiamo questa come una vera crisi, non potremo mai risolverla”. Giunta a Davos, per il Forum Economico Mondiale, la giovane attivista svedese Greta Thunberg non si stanca di sottolineare l’emergenza della crisi ambientale e, anche se si è detta soddisfatta perché “la gente è ora più consapevole”, al tempo stesso “non è stato fatto nulla” per salvare il pianeta, perché le emissioni nocive continuano ad aumentare. “In un certo senso, sono successe molte cose dall’anno scorso. La mobilitazione di massa di giovani in tutto il mondo ha posto il clima in cima all’agenda”, ha detto la 17enne svedese durante un panel al Forum economico mondiale, sottolineando che “nessuno se lo sarebbe aspettato, c’è una maggiore consapevolezza e il cambiamento climatico è diventato un tema ‘caldo'”.

SANREMO, assolto il vigile che timbrava in mutande: “Dopo questa tortura, rivoglio il mio lavoro in Comune”. “Dopo aver vissuto questa tortura, rivoglio il mio posto in Comune”. E’ quanto chiede Alberto Muraglia, il vigile di Sanremo che timbrava in mutande, dopo essere stato assolto perché il fatto non sussiste. “Le cose vanno contestualizzate – spiega -. Non ero un pazzo che andava a timbrare così nella sede del Comune. Io ero il custode del mercato. La macchinetta era in un corridoio davanti al mio appartamento, in un contesto privato”.

ROMA, neonata muore per le ferite riportate dopo essere stata partorita in casa: madre indagata per omicidio. E’ morta in ospedale una bimba ricoverata in gravi condizioni a poche ore dalla nascita avvenuta in casa ad Acilia, periferia sud di Roma. I medici avevano riscontrato ferite compatibili con un profondo trauma cranico. Per questa vicenda è stata fermata la madre, una donna di 30 anni italiana di origini svedesi. Nei suoi confronti la Procura contestava il reato di tentato omicidio che però, a questo punto, diventerà di omicidio volontario.

PAURA AL PORTO DI MESSINA, uomo si arrampica su nave. Attimi di paura stamani a Messina, dove un uomo salito sulla parte sommitale di una nave, ormeggiata in porto ha minacciato di buttarsi giù. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo che diceva di voler raggiungere Roma, dopo essere salito sull’imbarcazione ‘Villa’ delle Ferrovie, è riuscito ad arrampicarsi sulla parte più alta. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia ferroviaria e un’ambulanza. Dopo oltre un’ora i poliziotti sono riusciti a calmarlo e a prenderlo in consegna.

BIMBA MORTA in incendio a Fermo, arrestata la mamma. Svolta nelle indagini del rogo che si è sviluppato in una abitazione di Servigliano l’8 gennaio scorso. Secondo gli investigatori la donna avrebbe ucciso la figlia di 6 anni per poi abbandonarla tra le fiamme per coprire le prove. E’ quanto riporta oggi il ‘Resto del Carlino’ nell’edizione di Fermo secondo il quale il gip del tribunale di Fermo avrebbe emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna. L’accusa, chiarisce il giornale, sarebbe di omicidio volontario. Il provvedimento, spiega il quotidiano, è stato eseguito ieri dai carabinieri, che hanno raggiunto la 38enne di origini bulgare e, dopo averla prelevata, l’hanno condotta in carcere. GREGORETTI, sì al processo a Salvini. Con voto finale 5 sì e 5 no sulla relazione Gasparri, è stata respinta in Giunta la richiesta del presidente sul caso Gregoretti, chiedendo così di processare Salvini . A votare per il sì al processo i 5 senatori della Lega, Pillon, Stefani, Augussori, Urraro e Pellegrini, facendo seguito a quanto chiesto dallo stesso Matteo Salvini. Contro il processo invece il presidente Gasparri con i tre senatori di Forza Italia e il membro di Fratelli d’Italia. Il risultato di pareggio, come determina il regolamento, fa prevalere il no alla relazione del presidente, che chiedeva di dire no al tribunale dei ministri di Catania.

NAPOLI, suonarono alle nozze trash: licenziati 5 trombettisti della banda della polizia penitenziaria. L’amministrazione penitenziaria ha disposto il licenziamento dei cinque ispettori trombettisti della banda musicale della polizia penitenziaria che il 27 marzo dell’anno scorso a Napoli suonarono alle “nozze trash” tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss della camorra Gaetano Marino. Motivo del licenziamento sarebbe il danno di immagine arrecato dai 5, a causa del quale sarebbe venuto meno il rapporto fiduciario con il Corpo.

ISTAT, nel 2019 in calo la produzione agricola, -1,3%, vino scende a -12%. Nel 2019 la produzione dell’agricoltura si è ridotta dell’1,3% in volume. Il valore aggiunto lordo ai prezzi di base è sceso del 2,7% in volume e le unità di lavoro sono diminuite dello 0,1%. La flessione è stata determinata principalmente da fattori climatici sfavorevoli. Lo evidenzia un report dell’Istat su conti economici del settore agricolo. Vistoso è stato il calo per il vino (-12%) mentre un buon recupero si è avuto per l’olio di oliva (+32%). Diminuzioni rilevanti anche per frutta (-3%) e cereali (-2,6%) mentre è proseguito il trend positivo delle attività secondarie (+1,3%) e delle attività dei servizi (+0,4%).

VIRUS MISTERIOSO, ministero Salute: “Posticipare viaggi in Cina. Per quanto riguarda il nuovo coronavirus identificato in Cina “si raccomanda di posticipare i viaggi non necessari. Se ci si reca in Cina, nella città di Wuhan, provincia di Hubei, si raccomanda di vaccinarsi contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio. È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine animale e di animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori”. Sono i suggerimenti del ministero della Salute italiano sul nuovo coronavirus identificato in Cina – già responsabile di tre decessi, e di cui è stata confermata la capacità di trasmissione da uomo a uomo – a cui è dedicato un approfondimento sulla pagina web istituzionale, con le risposte alle domande più frequenti.

VIRUS MISTERIOSO, c’è una nuova vittima. Quarta vittima in Cina per il virus misterioso. Le autorità sanitarie hanno confermato la morte di una quarta persona a Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, dove si è sviluppato il focolaio del nuovo coronavirus. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua, l’uomo, 89 anni, è morto domenica. Finora sono stati registrati 198 casi, 44 dei quali in stato critico.

CINA, ex capo Interpol condannato a 13 anni per corruzione. Avrebbe ottenuto favori personali e favorito i suoi amici. L’ ex vice ministro della Pubblica sicurezza cinese, Meng Hongwei dovrà scontare 13 anni e sei mesi di carcere con l’accusa di corruzione. Lo riferisce l’agenzia Xinhua. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte intermedia del popolo di Tianjin, nel Nord-Est della Cina, dove si era tenuto il processo contro di lui, a giugno scorso. I fatti risalgono tra il 2005 e il 2017, quando ricopriva la carica di vice ministro della Pubblica sicurezza in Cina e di direttore dell’ufficio di polizia marittima cinese. Secondo la sentenza pronunciata oggi, Meng ha abusato della sua posizione per avere vantaggi personali e benefici agli amici. Dovrà pagare una multa di due milioni di yuan, ovvero 261 mila euro. L’imputato, riferiscono i media cinesi, si è dichiarato colpevole e non farà ricorso in appello. Meng era stato formalmente arrestato ad aprile 2019 e il mese prima era stato espulso dal Partito Comunista Cinese e privato di tutte le cariche pubbliche.