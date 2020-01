CODICE D’ONORE? LA MAFIA UCCIDE TUTTI, ANCHE I BAMBINI

DI CLAUDIA SABA



La violenza contro i bambini è silenziosa.

La violenza mafiosa lo è ancora di più.

Sono tanti i bambini uccisi nel

silenzio assordante della mafia.

Secondo i dati raccolti da ”Libera”, sono 85 i minorenni uccisi dalle mafie dal 1896 al 2015.

La maggior parte degli omicidi sono avvenuti in Sicilia, Campania, Calabria e Puglia.

Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell’acido all’età di 14 anni.

In questi giorni ricorre invece la morte di Paolino Riccobono, ucciso il 19 gennaio del 1961.

Aveva 13 anni, più o meno la stessa età del piccolo Di Matteo quando fu rapito.

Sul monte Billemi, faceva molto freddo quel giorno.

Stava quasi per nevicare.

Ma i killer di Paolino, non temevano certo il cattivo tempo.

I primi due colpi lo raggiunsero al petto.

Lui tentò di scappare, ma due fucilate alle spalle lo finirono definitivamente.

Un destino già scritto quello di Paolino.

Il padre era stato ucciso il 16 novembre 1957, suo fratello Giuseppe era stato sequestrato ed ucciso nel 1960.

Erano gli anni della faida tra le famiglie di Tommaso Natale e di Cardillo che andava avanti dal 1953,

Nel ’66, un pentito, Simone Mansueto, dichiarò di conoscere i nomi degli assassini del piccolo Paolino.

Venne emarginato da tutti, persino dalla moglie, e poi dichiarato pazzo.

Di lui si perse ogni traccia.

Per l’uccisione di Paolino venne condannato Giovanni Chifari,

soprannominato “crozza munnata”.

Trent’anni di carcere.

Nicola Scafidi, un fotoreporter, riuscì a immortalare la scena del corpo di Paolino martoriato dai segni dei pallettoni.

Sullo sfondo, la mamma insieme a un gruppo di persone correva verso di lui.

La foto di quella morte sconvolse tutti.

Servi’ però, a smentire le false teorie per cui “la mafia non uccide i bambini”.

Ancora oggi qualcuno continua a pensarlo.

Ma la mafia uccide e continuerà a farlo.

La mafia uccide più di una pallottola alle spalle o dritto al cuore.

La mafia uccide i sogni, il futuro, le speranze. Non illudiamoci.

Il Codice d’onore non esiste.

Esiste la mafia e fa ribrezzo.

Perché la mafia, “è solo una montagna di merda”.