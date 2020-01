Le notizie del giorno 26 gennaio 2020

DI MARINA POMANTE

CRESCE AFFLUENZA alle urne. Record per l’Emilia Romagna, alle 19 è stata del 58,82%, quasi il doppio rispetto al 30,89% alla stessa ora nella precedente consultazione di riferimento nel 2014.

In Calabria è al 35,44 per cento, alle ore 19, quando sono giunti i dati di 201 Comuni su 404. Nella precedente consultazione, alla stessa ora, era stata dell’ 34,62%. Affluenza superiore al 59,29 per cento, sempre alle 19, per le elezioni regionali in Emilia Romagna quando sono giunti i dati di 172 Comuni su 328. Nella precedente consultazione regionale, alla stessa ora, era stata del 31,13%.

EMILIA ROMAGNA e CALABRIA oggi alle urne per le regionali. Si vota dalle 7 alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio.

Si torna alle urne per rinnovare il Consiglio regionale e scegliere il nuovo presidente della Regione. In Emilia Romagna Sono oltre 3,5 milioni i cittadini emiliano-romagnoli chiamati al voto per eleggere il nuovo presidente della Regione e i cinquanta componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Le 4.520 sezioni nei 328 comuni della regione resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio. E’ ammesso il voto disgiunto. I candidati alla presidenza della regione Sono sette, sostenuti da 17 liste, gli aspiranti alla presidenza della Regione. La sfida principale è tra Stefano Bonaccini, presidente uscente candidato del centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, senatrice della Lega e candidata del centrodestra.

Regionali Emilia Romagna alle 12 affluenza al 23,72 per cento. In aumento rispetto al 10,86 per cento della precedente tornata elettorale

Il voto e i candidati in Calabria In Calabria sono oltre trecento i candidati per trenta posti in Assemblea regionale. Gli aspiranti governatori sono quattro. Jole Santelli (centrodestra), oltre a essere l’unica donna candidata alla presidenza della Regione, è anche la più giovane ed è sostenuta dal maggior numero di liste e candidati: sei liste per ogni circoscrizione e 144 aspiranti consiglieri

Regionali Calabria:affluenza ore 12 al 10,4%,+ 2%. Dato reso noto dal Ministero dell’Interno

VIRUS CINA, le vittime sono 56. Duemila casi, cordone sanitario per 56 milioni di persone Il presidente Xi Jinping: “Il contagio sta accelerando, situazione grave”. L’Ue convoca il Comitato di sicurezza sanitaria

VIRUS CINA Hong Kong ha dichiarato l’epidemia del coronavirus “un’emergenza” – il livello di allarme più alto della città – mentre le autorità hanno aumentato le misure nel tentativo di ridurre il rischio di diffusione di ulteriori infezioni. “Oggi dichiaro di alzare il livello di risposta all’emergenza”, ha detto ai giornalisti la governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, la quale ha aggiunto che presiederà personalmente un comitato interdipartimentale per consentire una risposta più rapida alla diffusione del virus. Gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione per far evacuare a partire da domani cittadini e diplomatici americani da Wuhan. Lo riferisce il Wall Street Journal. Nella città cinese ci sono circa 1.000 americani e l’ambasciata li sta contattando per organizzare il trasporto aereo che li riporterà in Usa. Il personale medico americano sarà a bordo per trattare i casi sospetti.

CORONAVIRUS, Da lunedì task force di 14 medici a Malpensa Sarà attiva da lunedì una task force di 14 medici, convocata d’urgenza, che opererà all’aeroporto di Milano Malpensa per i controlli sui voli in arrivo, in base al protocollo predisposto dal ministero della Salute per l’epidemia di Coronavirus in Cina. Ieri pomeriggio è arrivata dal ministero ai medici lombardi, compresa la federazione dei medici di famiglia (Fimmg), la richiesta di disponibilità per iniziare lunedì. “Il tempo è poco – spiega all’Agi il segretario regionale Fimmg Lombardia, Paola Pedrini – ma devo dire che molti medici hanno già comunicato la loro disponibilità, e i loro contatti sono già stati girati al ministero”. Negativo test su donna Parma E’ negativo il test sul Coronavirus eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma sulla paziente ricoverata venerdì, nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma. La donna italiana, residente nel parmense, aveva accusato sintomi di infezione alle vie respiratorie, dopo essere rientrata da Wuhan, in Cina

TERREMOTO IN TURCHIA: oltre 20 morti, nuova scossa oggi Più di un migliaio i feriti. Una nuova scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la Turchia orientale all’indomani del sisma di magnitudo 6.8 che ha fatto almeno 29 morti. Lo riferiscono i media turchi

GIULIO REGENI, fiaccolate a Fiumicello e in molte città per ricordare il ricercatore A quattro anni dalla sua sparizione al Cairo, le indagini sui responsabili del sequestro e dell’omicidio deI giovane ricercatore italiano non fanno passi avanti

VENEZIA da baby gang sputi a cinesi

Verifiche su gesto razzista legato a psicosi virus. Degli adolescenti hanno insultato e sputato contro una coppia di turisti cinesi a Venezia. Lo hanno segnalato gli stessi turisti al proprietario del locale che li ospitava. La coppia stava passeggiando lungo la riva del Canale della Giudecca, quando il gruppo di adolescenti avrebbe cominciato ad insultarli per poi sputargli addosso. Le forze dell’ordine finora non hanno ricevuto segnalazioni sulla vicenda che verrà approfondita. Si ipotizza che l’episodio – se a sfondo razzista – possa essere legato all’epidemia da coronavirus.

ROMA Esecuzione in strada, ucciso 43enne. Vittima era in regime semilibertà, stava rientrando a Rebibbia

VALENSA. Maestra d’asilo uccisa, l’omicida tenta il suicidio L’uomo, dopo il delitto, preso dalla disperazione ha cercato di togliersi la vita buttandosi sotto un treno

CEGLIE MESSAPICA Due cadaveri trovati in una casa nel Brindisino, forse un duplice omicidio Corpi di una donna e di un uomo, accanto un coltello

IRAQ, scomparsi a Baghdad quattro operatori di una ong cristiana francese Si tratta di tre cittadini francesi e un iracheno, scomparsi a Baghdad da lunedì

BASKET. Morto Kobe Bryant, la leggenda Nba aveva 41 anni: è precipitato con il suo elicottero.

La morte di ‘Black Mamba’ diventa una tragedia familiare. Nell’incidente in elicottero, come confermato dalle autorità di Los Angeles, è morta anche la figlia Gianna Maria di 13 anni, con lui sul velivolo al momento dello schianto. I due, con gli altri passeggeri dell’elicottero, erano diretti verso la Mamba Academy, il centro sportivo aperto di proprietà dell’ex cestista situato nei pressi di Thousand Oaks. Sono state invece smentite le voci sulla presenza della moglie, Vanessa Bryant, a bordo dell’elicottero. Altre otto persone che erano a bordo hanno perso la vita

