‘L’EMILIA ROMAGNA E’ STATA LIBERATA 75 ANNI FA’, RISPONDE BONACCINI DOPO LA VITTORIA

“L’Emilia Romagna è stata liberata 75 anni fa”. Stefano Bonaccini, dopo la vittoria, ha detto la frase giusta. Torna a fare il presidente della Regione sull’onda di una partecipazione al voto stavolta piena e convinta. Matteo Salvini è il gran sconfitto, anche se lui è il primo a presentarsi ai giornalisti, verso mezzanotte, molto sorridendo e scherzando, pure dicendo, tra Gaber e De Coubertin, che l’importante è partecipare e quindi lui è contento comunque: Per la serie: “Quando il popolo vota ha sempre ragione”. Ma va? Però fino a un giorno fa Salvini e Borgonzoni affermavano urbi et orbi che non avrebbero vinto, ma “stravinto”. Zingaretti ringrazia giustamente anche le “sardine”, che adesso promettono di tornare un po’ nell’ombra: basta tv soprattutto. La Calabria passa però al centrodestra, di brutto, e sarebbe il caso di non dimenticarlo, visto che si avvicinano le elezioni regionali per la Puglia, la Campania, le Marche. I Cinquestelle raccolgono mesti risultati, se non devastanti, e certo viene da chiedersi che cosa resti, nei fatti, di quell’esercito di parlamentari che oggi tiene in piedi la maggioranza del governo Conte. In ogni caso una cosa pare sicura: si torna a un sano bipolarismo centrodestra-centrosinistra. E il Pd magari farebbe bene a riflettere un po’ prima di affidarsi a una legge elettorale totalmente proporzionale.