DI MARIO ALBERTO MARCHI

Lo scriverò meglio più tardi. Il problema di Salvini è di non avere più margine per alzare il tiro. Ora deve giocare di attesa, ma la pazienza non è il suo forte e il suo popolo vuol vedere il sangue. Che – malgrado le botte da orbi- non scorre dalla caduta del governo gialloverde.

Invece l’odore del sangue lo sente Berlusconi, senza il quale non sarebbe arrivato nemmeno il premio di consolazione della Calabria.

E il cavaliere, lui sì che sa aspettare.