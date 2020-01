SU REDDITO DI CITTADINANZA, QUOTA 100 E REVOCHE AUTOSTRADALI IL M5S NON SI PIEGHI

DI STEFANO FASSINA

Su Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e revoche concessioni autostradali, il M5S non si pieghi. Subito dopo i risultati elettorali di domenica scorsa e la certificata difficoltà M5S, è ripartita da tutti i fronti interni e internazionali, l’attacco alle revoche delle concessioni autostradali, a Quota 100 e, in particolare, al Reddito di Cittadinanza. Ovviamente, sul RdC miglioramenti sono possibili. Ad esempio, con maggiori risorse, si potrebbe correggere la scala di equivalenza e aumentare il beneficio per le famiglie numerose, così risolvere il problema segnalato da tanti, da ultimo oggi il FMI. Per quanto riguarda i dati sull’ingresso al lavoro, andrebbe compreso che senza domanda da parte di imprese private e amministrazioni pubbliche l’obiettivo del RdC non può essere raggiunto. I problemi qui sono sul versante della politica macroeconomica. Il M5S non si pieghi: altrimenti non può ritrovare la sua funzione di rappresentanza delle fasce di popolo più in difficoltà. Chi vuole combattere davvero l’assistenzialismo, invece di colpire come sempre i più deboli, sostenga la revoca delle concessioni autostradali, rendita miliardaria per gli interessi più forti.