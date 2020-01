MAZARA, UCCISA DOPO ESSERE STATA PICCHIATA SELVAGGIAMENTE PER TRE GIORNI

DI CLAUDIA SABA



È accaduto a Mazara del Vallo, in Sicilia, nella casa in cui Rosalia Garofalo, 54 anni viveva con il marito Vincenzo Frasillo di 53 anni.

Sono stati i vicini a chiamare le Forze dell’Ordine allarmati dalle urla provenienti dall’interno dell’abitazione.

I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dalle prime testimonianze, emergerebbe una storia di abusi e maltrattamenti.

Rosalia aveva presentato contro il marito, tre denunce per maltrattamenti ma per due volte le aveva ritirate.

Il corpo della donna è stato trovato martoriato dalle botte, coperto di lividi e torturato da giorni e giorni di violenze continue.

“Una cosa simile in tanti anni di indagini, non l’ho mai vista”, ha dichiarato il capo della squadra mobile di Trapani, tra i primi ad arrivare sul luogo del delitto.

“Mia moglie mi tradiva però non l’ho uccisa, l’ho solo picchiata lunedì, poi basta”, ha riferito il marito al sostituto procuratore di Marsala.

Accompagnato in commissariato, per l’uomo sono scattate subito le manette.