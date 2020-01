ELLY SCHLEIN, LA CANDIDATA PIU’ VOTATA IN EMILIA-ROMAGNA. ECCO PERCHE’

DI EMILIANO RUBBI

Sapete perché Elly Schlein è stata la candidata più votata, in Emilia Romagna?

Perché è stata l’unica a parlare agli elettori di sinistra, all’interno della coalizione di Bonaccini.

È stata l’unica a rappresentare un’idea non solo amministrativa, ma eminentemente politica, all’interno di quell’area.

È stata l’unica a fare le domande giuste a Salvini.

Ed è stata l’unica a farlo scappare, a non dargli modo di replicare atteggiandosi a “Capitano”, semplicemente perché non sapeva proprio che rispondere.

“Mentre in Europa ci riunivamo per discutere di immigrazione, tu dov’eri Matteo?”

Eh già, dov’era?

Probabilmente a farsi un selfie assieme a qualche insaccato.

Per questo il terribile, sicurissimo, fortissimo, invincibile Capitano, se l’è data a gambe.

Sono anni che ritengo che Elly sia l’unica in grado di mettere insieme di nuovo qualcosa di reale, di forte, di rilevante, a sinistra del PD.

E lei lo sa benissimo, perché credo di averglielo ripetuto diverse di volte.

Adesso, finalmente, sembra che se ne siano accorti anche i media e i partiti.

E mi auguro che anche tutte le forze che si riconoscono nei valori di una sinistra aperta, egalitaria, solidale, antifascista, ambientalista, lo capiscano al più presto.

Daje, Elly.