LA WONDER WOMAN CHE GUIDA L’ANTITERRORISMO A NEW YORK (ED E’ IMPORTANTE PER TUTTO IL MONDO)

DI GUIDO OLIMPIO

I colleghi l’hanno definita «la nostra Wonder Woman» e per questo le hanno regalato piccoli gadget che lei ha conservato nel suo ufficio. Questo era molto tempo fa — ha raccontato ai media —, quando era ancora capitano. Da dicembre Martine Materasso, 42 anni, comanda l’unità anti-terrorismo della polizia di New York. Ai suoi ordini mille agenti, team anti-bomba, unità scelte.

E guai a pensare che si tratti di una dimensione locale. Il Dipartimento della Grande Mela ha diramazioni globali o quasi, infatti raccoglie segnalazioni che possano avere legami con le tante comunità straniere che si muovono in città, esamina report di attacchi in altri paesi ed ha funzionari all’estero. Robusta la componente dell’intelligence.

Ricordo ancora durante la seconda intifada — 2003 — di aver visto in Israele poliziotti del NYPD filmare i bus devastati dagli attentatori suicidi a Gerusalemme. Indossavano tute bianche come i colleghi israeliani, si distinguevano per il cappellino.

Martine, sposata con un ispettore conosciuto in Accademia, madre di due figli, è partita dal lavoro nei distretti difficili fino ad arrivare in cima alla piramide. Missione difficile in una metropoli spesso nel mirino del terrore.

