MERCATO CHIUSO: HA SPOSTATO GLI EQUILIBRI DEL CAMPIONATO?

di VANNI PUZZOLO

Analisi dei maggiori movimenti di mercato fatti delle squadre in questa finestra di mercato: movimenti c’è ne sono stati, mossi 323 milioni, difficile però che possono incidere troppo sul campionato, anche se c’è chi ha ben lavorato e chi è rimasto a guardare.

E alla fine ci siamo divertiti.

Un mercato ricco questo di gennaio, con un colpo top (Eriksen), un paio di ritorni affascinanti (Ibrahimovic e Cutrone), alcune scommesse interessanti (Carles Perez) e colpi di grande prospettiva anche per il futuro (Kulusevski, Petagna, Ambrabat),Inter in primo piano con tre arrivi dalla Premier League, non casuali per la chiara volontà di Conte di pretendere semlre massima intensità, Milan protagonista in uscita (Piatek, Rodriguez, Suso), molti volti nuovi da scoprire.

La prima domanda a cui va risposto è: per la lotta per il titolo, Inter e Lazio si sono avvicinate alla Juve?

La Lazio non ha fatto assolutamente nulla, ha provato il colpo Giroud, svanito quello è rimasta tale e quale, vero che non avendo altri impegni che il campionato l’organico attuale potrebbe essere sufficiente, ma se dopo 11 partite vinte su 12 sei ancora dietro, sembra difficile ripetere simili exploit.

L’Inter risulta essere quella che si è mossa di più e meglio, tutti i media ritengono che il mercato in entrata possa averla avvicinata ancor di più alla Juve, soprattutto il colpo Eriksen dovrebbe averla dotata di qualità e fantasia che forse mancava.

Sicuramente ora Conte non ha più una coperta corta, alternative ne ha, anche se, agli arrivi, sono seguite altrettante partenze, Politano, Di Marco e Lazaro, al netto di eventuali infortuni sulla fascia ha diversi ricambi e anche in mezzo al campo, numerose soluzioni.

Il dubbio che ci viene e sull’attacco. È mancata la ciliegina sulla torta, è mancato di prendere un vice Lukaku, e potrebbe essere questo un errore fatale.

Sanchez, al momento, non da’ grandi garanzie, e il ragazzino Esposito, classe 2002, sembra ancora giovane, questo costringera’ il “ gigante buono” a fare gli straordinari, sperando di essere preservato da infortuni e squalifiche, perché senza di lui, il gioco di Conte non ha un catalizzatore centrale e non ci sono altri che lo possono fare quel tipo gioco.

Il calendario presenta due sfide, Udine e derby, dove l’Inter non avrà Lautaro squalificato, e già si vedrà se i sostituti saranno all’altezza, perché l’Inter e dietro di 3 punti, ha lo scontro diretto fuori casa, e lo svantaggio di aver già perso quello casalingo, perdere altri punti, ora, sarebbe letale.

Marotta ha sempre detto, che il mercato di Gennaio è fatto di opportunità e non di scelte, ma non c’è alcun dubbio che l’Inter nello scegliere di “ comprare “ in anticipo Eriksen nonostante la scadenza del contratto a Giugno, ha scelto di puntare da subito alla lotta al titolo, e considerando che, inevitabilmente, i giocatori che vengono presi a Gennaio, sono normalmente giocatori che fin ad ora hanno giocato poco, e quindi con una condizione non ottimale, necessitando quindi di almeno un mese per arrivare al top, rimanere attardati ora, renderebbe la rincorsa abbastanza problematica ed improbabile.

In definita forbice ulteriormente ridotta si, gap colmato diremmo ancora no, la Juventus è sempre la squadra favorita, anche se ha ritenuto di non operare in entrata, i rinforzi arriveranno dall’ infermeria con la guarigione di Chiellini e Kedira, Paratici ha preferito investire sul futuro con un ‘2000 di grandi prospettive, Kulusevski, e ha fatto una notevole plus-valenza con la cessione di Can, che era stato preso a parametro zero.

La rosa di Sarri ha in qualità e quantità tutti gli elementi necessari per giocare al meglio le tre competizioni.

Napoli e Milan, le due squadre più deludenti dell’andata, hanno scelto una mezza rivoluzione, Pioli dopo aver preteso Ibrahimovic ha cambiato modulo (passando al 4-4-2) e ha messo fuori alcuni titolari che poi sono stati ceduti, Gattuso con gli arrivi di Politano, Demme e Lobokta, potrà affidarsi al suo 4-3-3-, e in particolare accantonare i giocatori che sono a scadenza e che non intendono rinnovare, come Allan, Mertens, e Callejon.

In prospettiva prossima stagione interessanti gli acquisti di Petagna e Rrhamani.

La Roma, cede anche l’ultimo senatore “ de Roma” Florenzi, investe su un giovane spagnolo canterano del Barcellona, Carles Perez, e prende un difensore dell’Atalanta( ormai una garanzia) Ibanez, e uno sconosciuto Villar.

L’Atalanta dopo un paio,di cessioni e il ritorno di Caldara prende un francese poco conosciuto, Tameze dal Nizza, e Czyborra, nomi che dicono poco, ma degli scout della Dea bisogna fidarsi.

Una mezza rivoluzione l’hanno fatta il Genoa e la Fiorentina.

Rocco Commisso si è buttato corpo e anima in questa impresa e il mercato di gennaio ha raccontato molto delle intenzioni di questo signore americano.

Il rientro in patria di Cutrone è stato solo l’antipasto, negli ultimi giorni sono arrivati Duncan, Igor e due giocatori decisamente interessanti in prospettiva futura, Amrabat e Kouamè. Lo stesso vale per Agudelo. Il prossimo obiettivo da centrare è il rinnovo di Federico Chiesa (che va convinto a restare), mentre si è già scatenata un’asta per Castrovilli.

Si possono muovere molte critiche a Enrico Preziosi, meno una: non si può dire che non abbia fantasia.

Anche in questo gennaio ha portato avanti la sua piccola rivoluzione. I ritorni di Perin, Iago Falque, Masiello e Destro hanno un senso tecnico oltre che sentimentale.

Nel frattempo è uscito qualche giocatore che non aveva più molto spazio, ma soprattutto è stato trattenuto Pandev che aveva vissuto la tentazione Inter.

In coda Brescia, Spal, Lecce hanno provato a fare qualcosa, ma è difficile che queste tre squadre, assieme al Genoa possano evitare il loro destino: solo una ci riuscirà.

Il Bologna ha investito su due giovani, Barrow e Vignato ed ha alleggerito il monte ingaggi con la cessione di Destro e Dzemaili.

Il Parma si è disfatta abbastanza improvvisamente di Gervinho che dovrebbe andare in Qatar ( il loro mercato è ancora aperto), già sostituito con Caprari e, forse con Matri, e ha preso il portiere Radu,( ex Genia, via Inter) per sostituire l’infortunato Sepe.

La Sampdoria ha preso dall’Empoli la giovane punta Lagumina, il difensore Tonelli e lo sconosciuto giapponese Yoshida.

Il Torino non ha fatto praticamente nulla, e il Cagliari, perso Pjaca, che la Juve ha ceduto all’Anderlecht, ha preso Pereiro dal Psv.

Il Sassuolo, ha incassato soldi per Duncan, ma in entrata non ha fatto movimenti, l’Udinese ha tenuto De Paul, richiestissimo, mentre il Verona, approfittando della sua ottima classifica, ha venduto Amrabat e Rrahmani per giugno e ha preso Borini e Di Marco da Milan e Inter.

Difficile che il campionato sposti gli equilibri che già si sono creati nella prima parte, scudetto, lotta a tre, retrocessione 3 su 4, diverse squadre nel limbo, e Atalanta, Cagliari, Roma, Napoli e Milan, forse Fiorentina, che dovranno lottare duramente per 2 posti di Europa League, con Milan e Napoli che potrebbero sfruttare la semifinale di Coppa Italia per accedervi.