PER IL BENE DELLA PIANA CI RACCONTANO DI AEREI A DECOLLO VERTICALE

DI LUCA SOLDI

Leggiamo, da quanto stanno diffondendo autorevoli esponenti dei Comitati impegnati in difesa ambientale della Piana e di tutte le genti che ci vivono, che Eugenio Giani ha ormai sposato la causa del nuovo aeroporto di Firenze.

Il candidato alla presidenza della regione più quotato avrebbe deciso senza mezzi termini di chiudere ogni discorso scaricando quanti hanno a cuore nella realtà dei fatti la cura del territorio.

Nessuna parola sulla sentenza del TAR che ha condannato in modo inequivocabile la nuova grande opera.

Nessun cenno alle oltre centro prescrizioni. Nessuna parola sui danni alla salute, ai soldi spesi dalla comunità, all’inquinamento acustico e per polveri.

Nessun cenno alle figure interessate che avrebbero imposto questo muro.

Nessuna parola sulla loro etica, ai mondi che le sostengono.

Nessun rispetto per le città della Piana che hanno chiesto attraverso anche i loro primi cittadini di non andare oltre.

Apprendiamo, poi che colui che dovrebbe essere la figura autorevole, sinceramente coinvolta nei temi ambientali, della Piana della Toscana, avrebbe dichiarato che il sorvolo degli aerei su Prato sarebbe di un migliaio di metri sulle parte sud della città.

I dati ufficiali invece parlano di meno di 300-400 metri con effetti ben più devastanti.

Non possiamo che evidenziare che questo modo di affrontare il problema, la grave questione lascia interdetti

Siamo sul punto di sentirci presi in giro quasi come se il nuovo aeroporto fosse predisposto ad accogliere solo aerei a decollo ed atterraggio verticale.

I temi della salute, della cura del territorio non sono questioni da affrontare con slogan o con fake ma soprattutto devono essere considerate con profondo rispetto delle persone che vivono in quei territori. Sopratutto il nuovo aeroporto non può essere spacciato come un opera fondamentale per la Toscana, per il suo sviluppo quando in realtà sono ben chiari gli interessi in gioco

I soldi pubblici piuttosto devono essere indirizzati verso il Parco della Piana, verso una nuova mobilità sostenibile, verso incentivi per la riconversione degli impianti di riscaldamento