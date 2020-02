DI PAOLO BROGI

Cari fondatori delle Sardine, anni fa bruciò a Dakha un palazzo che conteneva ai vari piani una fabbrica tessile. Nella strage del Rana Palace – questo il nome dell’immobile – morirono oltre 1200 operai. Era il 2013. Probabilmente è stata la più grande strage operaia della storia.

La fabbrica del Bangladesh lavorava per conto di note marche occidentali dell’abbigliamento. In genere le marche ammisero i rapporti col Rana Palace e poi misero a disposizione dei fondi per le famiglie colpite. Spiccioli, certo, a fronte dell’immane disastro.

I Benetton invece fecero sapere di non avere a che fare.

Un fotografo dell’agenzia AP rovistando poi tra le macerie del Rana Palace trovò (e fotografò) invece i bill of payment, insomma le bolle, intestate a Benetton. E anche magliette (vedi foto)

Allora i Benetton dissero che ì, c’erano stati rapporti col Rana Palace, ma solo nel passato…

Tralascio il resto di questa penosa storia.

Ecco, oltre al nocciolo italiano Autostrade, c’è anche questo nocciolo bangla..

Probabilmente non ne sapevate nulla.

Però potete sempre informarvi un po’ prima di intraprendere curiosi sopralluoghi come quello immortalato nella foto scattata nel quartiere generale del think thanking benettoniano.

Cordiali saluti