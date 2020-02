CASCAME: [ca-scà-me] s.m. (pl. -mi)

DI MARIO PIAZZA

Residuo utilizzabile proveniente dalla lavorazione di un altro prodotto.

Una parola poco usata di cui molti ignorano persino il significato, eppure chi si illude di informarsi attraverso i social si imbatte nei “cascàmi” di continuo.

E’ su Facebook che, fake news a parte, chiunque può scegliere una notizia qualsiasi di cronaca, di politica o di costume e riutilizzarla per i propri scopi. Senza i paletti dell’etica, della verità, dell’obiettività e neppure della minima decenza.

Unico limite il regolamento di Facebook, uno scalcinato algoritmo che censura il capezzolo di una madre che allatta ma consente vaste operazioni di propaganda e disinformazione mirate a fini spregevoli che su giornali e televisione, per quanto scadenti spesso riescano ad essere, non riuscirebbero a trovare spazio.

E’ con la dinamica delle condivisioni che anche la più demenziale delle strumentalizzazioni può diventare virale e manipolare le opinioni di milioni di persone perbene la cui unica colpa è la scarsità di spirito critico, quasi sempre derivante da mancanza di tempo o di cultura.

Basta dare un’occhiata al vostro muro di oggi e scoprirete che il coronavirus è un’arma cinese, che le Sardine sono l’esercito di Benetton, che i lager nazisti erano centri benessere e che i comunisti sono al potere in Italia.

Uno strano mondo quello dei social dove convivono splendide occasioni di conoscenza e di approfondimento e una schiera di Re Mida al contrario, quelli che trasformano in merda tutto ciò che toccano.