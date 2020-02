HA RAGIONE PRODI: LA GB TORNERÀ NELL’UE. MA CI VORRANNO ALMENO 20 PERCHÉ CIO’ ACCADA

DI ROBERTO SCHENA

Ha ragione Prodi, GB tornerà nell’Ue, infatti l’intero establishment economico- finaziario non voleva e non vuole assolutamente uscirne, è noto. Purtroppo ci vorranno almeno 20 anni perché ciò accada, anche perché gli effetti più negativi si sentiranno a lungo termine e più passerà il tempo più i britannici subiranno dei danni, che sono certissimi, non ipotetici.

Nelle relazioni internazionali i danni maggiori: Londra non deciderà più nulla in Europa. Non avrà più alcuna influenza salvo l’alleanza Nato, quindi avrà un’influenza zoppa. Londra ha bisogno di consolidare la sua influenza qui, non nel pianeta, dove è già forte. I rapporti eccellenti col mondo anglosassone già ci sono. Questa Brexit è infatti una scelta meramente “patriottica”, senza alcun fondamento nel futuro.