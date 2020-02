TRUMP AUTORIZZA LE MINE ANTIUOMO ARMA VIGLIACCA AMMAZZA BAMBINI

Oltre la vergogna l’impudenza folle

Beffa presidenziale alla Campagna internazionale contro le mine antiuomo, premio Nobel per la Pace del 1997. Il presidente americano, Donald Trump, ha revocato le restrizioni statunitensi all’uso delle mine antiuomo, convinto che una nuova generazione di esplosivi ad alta tecnologia migliorerà la sicurezza delle forze armate Usa. Qualche morto a storpio in più o in meno nel mondo per lui non fa la differenza. Nella sua isterica campagna ‘anti Obama’, Trump ha dato il via libera alle cosiddette mine antiuomo “non permanenti” che possono (dicono) ‘essere spente da remoto’ pur rimanendo a terra per sempre senza esplodere.