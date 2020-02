BUONGIORNO UN CORNO!, LUNEDI’ 3, LA BREXIT DE NOANTRI …

DI GIANLUCA CICINELLI

Da domani siamo a Londra gente, per vedere di persona se questi fuoriusciti british stanno anticipando qualcosa che alla fine riguarderà altri Paesi dell’Unione Europea oppure sono semplicemente in ritardo sulla storia, con un’idea del mondo che li riporterà all’isolazionismo che precedette la seconda guerra mondiale. Sulla questione dell’Europa mi è capitato di litigare con molti insospettabili, amici o semplici conoscenti, di destra e di sinistra, convinti che dovremmo tornare alla lira e andarcene anche noi italiani. Su questo argomento si sono combattute le elezioni di un anno e mezzo fa, non scordiamolo, elezioni che hanno privilegiato partiti che o ambiguamente, come M5s che alla fine non l’ha mai detto esplicitamente, o senza remore, come la Lega, hanno identificato nell’Unione Europa il male assoluto, l’origine dei problemi economici italiani. Per me non è un tabù in assoluto, ma quando cambi casa di solito lo fai per stare meglio, che ne so, passi dal caos cittadino alla campagna o da una casa più piccola a una più grande. Ma noi troveremmo una casa più confortevole? E’ tutta qui la questione, L’Inghilterra, il Regno Unito, ha una sua economia che anche monetariamente è staccata dall’Euro, la Francia ha da sempre una sua forza e indipendenza anche all’interno dell’Alleanza Atlantica, la Germania è l’unica vera potenza economica europea, ma noi lo sappiamo bene di essere deboli economicamente e ancora di più politicamente. Tutta la partita politica delle ultime leggi di bilancio si è basata sul mettere in agenda provvedimenti che avrebbero ampliato la spesa pubblica, Reddito di Cittadinanza e quota 100 per la Previdenza, facendoci superare il famoso rapporto che ci impone la Ue tra Pil e debito pubblico. E questo da una parte è un limite insopportabile alla nostra autonomia di spesa sociale ma dall’altra è un limite che c’impedisce d’indebitarci fino al punto da dover dichiarare bancarotta. L’ampliamento illimitato e non strutturato della spesa pubblica è sempre stato patrimonio di forze e alleanze politiche clientelari. L’espansione irresponsabile degli anni 80, sì proprio quelli del neo beatificato Craxi, oltre a non averci lasciato niente di solido negli anni successivi, ci ha prima illuso di essere la settima potenza mondiale e poi ridotto alla crisi attuale in cui ormai paghiamo sul debito interessi quasi pari al debito. Cambierei opinione invece se avessimo un governo o delle forze politiche a cui l’Unione Europea impedisca di ridisegnare il nostro sviluppo economico. Se ad esempio avessimo un esecutivo che decide d’investire sulle infrastrutture di comunicazione digitale e creare là nuovo lavoro, nuove opportunità, nuovi interessi nazionali e l’Unione dicesse che non possiamo farlo, che nessuno ci darà prestiti perché diventeremmo una minaccia politica con la nostra autonomia, allora avremmo un problema serio e ci porremmo con ben altra enfasi la questione di uscire o meno dall’Unione Europea. Ma noi abbiamo soltanto amministratori dell’esistente e nemmeno tanto bravi. Da noi si succedono esecutivi che con più o meno tasse si limitano a gestire quel poco che c’è. Da noi la spesa sociale viene gestita in maniera più simile alla filantropia privata che a uno stato moderno. Guardate l’evoluzione del RdC, misura che io e tanti altri abbiamo caldeggiato nonostante l’inaffidabilità dei proponenti, per contrastare povertà e mancanza di lavoro. A un anno e mezzo dalla sua entrata in vigore è semplicemente un piccolo sussidio, insufficiente anche come sussidio tra l’altro perché nessuno prende i 780 euro sbandierati inizialmente, che non pone nessuna base per la creazione di posti di lavoro. che ha paradossalmente dato lavoro per attuarlo a seimila persone, i navigator, che non hanno nessuno strumento per trovare lavoro alle centinaia di migliaia di persone che non lo hanno. Perché non crei né lavoro né ricchezza se non hai un progetto di società da sviluppare e negli ultimi decenni, in cui ci hanno sfranto i giocarelli con il neoliberismo e i miracoli dell’egoismo sociale, non ce n’è uno, da Prodi a Berlusconi passando per Monti, Dini, Renzi e Conte, che abbia soltanto minimamente accennato a un diverso modo di produrre, a individuare gangli di sviluppo dal potenziale economico futuro per il nostro Paese. All’immobilismo in materia di economia corrisponde inoltre una carenza sul piano dei diritti umani. A partire dalla giustizia, sono decine le condanne della Corte Europea verso l’operato dei nostri uffici giudiziari, verso le politiche sull’immigrazione, sulla libertà di stampa, persino sulle politiche salariali del Miur. E’ chiaro a tutti che senza la possibilità di un ulteriore ricorso all’Europa, finiti tutti i gradi di giudizio in un Italia che funziona in prevalenza per censo e per amicizie importanti, il nostro sistema sociale non garantisce la piena attuazione dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. Un problema non da poco. Noi continuiamo a bearci con alcune eccellenze che continuano a resistere ma in realtà arretrano. L’artigianato di lusso, la moda, la gastronomia per ricchi stronzi, un patrimonio artistico svilito per come è mal gestito, il turismo senza servizi di trasporto adeguati e strutture di accoglienza di qualità. Non dico che tutto questo sia soltanto il passato, ma se volessimo proiettarci in un viaggio verso l’indipendenza dall’Unione Europea dovremmo per esempio avviare un percorso di riforme territoriali, di federalismo reale tra entità oggi non economicamente equiparate, mettiamo Lombardia e Calabria, che valorizzate senza che l’una ceda all’altra le proprie risorse, con maggiore autonomia amministrativa produrrebbero molto più di quanto producano oggi con i ritagli dei bilanci o l’obolo dell’assistenza perpetua. Per questo al momento non ci resta che occuparci delle fuoriuscite altrui dall’Unione Europea, molta strada resta da fare per capire se un’altra Europa è possibile all’interno del quadro attuale in cui si dibatte l’Italia. Da domani in questa rubrica vi raccontiamo che succede a Londra.

E’ troppo facile sparare sulla stampa italiana, non c’è quasi gusto. Allora prendi la notizia dell’isolamento del corona virus. E’ una bellissima notizia. Significa che in Italia, nonostante i loro stipendi siano da fame e abbiano contratti miserabili e precari, ci sono persone impegnate nella ricerca con i controcoglioni, espressione sessista non carina, ma qui vedremo che il sessismo è proprio alla base della notizia. Perché ciò che sottolineano i giornali è che a fare la scoperta sono state delle donne! Capito che strano? Nonostante siano donne sono arrivate dove non sono arrivati dei più illustri colleghi. Non hanno il coraggio di scriverlo per esteso, ma è questo il tono insopportabile e melenso che sottintende a tutti gli articoli. Ma oltre a questo c’è il fatto che il team non era composto soltanto da donne, c’erano anche due ricercatori, che sono però spariti dalle foto, di qualcuno vedete soltanto la manica della giacca spuntare nelle foto pubblicate. Poi, siccome siamo provincia dell’Impero e ci condanniamo da soli a rimanere tali, la balla non verificata: L’italia è il primo Paese a isolare il virus. Se fate caso già oggi la primogenitura della scoperta è sparita, ma non per riguardo alla vostra intelligenza e a quella delle ricercatrici e dei ricercatori italiani, soltanto per paura che persino all’estero arrivino echi della stampa italiana e qualche scienziato di Melbourne, per esempio, che il virus lo ha isolato due giorni prima, si faccia un po’ girare le scatole. Va dato atto al Ministero della Sanità di non avere fatto assolutamente nulla per appropriarsi di questo importante sviluppo del contrasto al corona virus, ma questo mette ancora di più in mutande l’informazione italiana, che ha fatto tutto da sola. Insomma davvero complimenti alle scienziate e agli scienziati italiani, perché a differenza dei loro colleghi europei devono lavorare in un paese senza mezzi economici e culturali e hanno dunque compiuto un piccolo miracolo di volontà e sapienza. Grazie a loro siamo al’avanguardia nell’affrontare sul piano sanitario questo temibile virus e questo ci dà fiducia per i giorni a venire. Se poi avessimo anche una stampa di cui poterci fidare quando parla di medicina e salute pubblica avremmo compiuto un altro piccolo balzo in avanti verso la civiltà.

Sono molte volte che ne parlo qui, non riesco proprio a rassegnarmi. Oggi verrà rinnovato per altri tre anni e senza modifiche il Memorandum d’intesa sulla migrazione tra Italia e Libia. Cito Repubblica, non certo la Pravda: “L’accordo prevede che l’Italia aiuti le autorità marittime della Libia a fermare imbarcazioni in mare e a riportare le persone a bordo nei centri di detenzione libici, dove queste sono trattenute illegalmente e subiscono gravi violenze, tra cui stupri e torture”. Ma come possiamo permettere questa oscenità? “Nei primi tre anni dalla firma dell’accordo – ha detto Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l’Europa. – almeno 40.000 persone, tra cui migliaia di minori, sono state intercettate in mare, riportate in Libia e sottoposte a sofferenze inimmaginabili. Solo questo mese, sono state intercettate 947 persone”. Come possiamo, in nome di quel poco di coscienza umana rimasta, permettere che simili atrocità vengano sancite dal governo italiano con un tratto di penna che condanna alla morte migliaia di persone? Soprattutto come si fa ad accusare Salvini di essere un razzista senza umanità se questo obbrobrio è stato per la prima volta firmato da un governo a guida Pd e viene rinnovato da un governo e un ministro del Pd? Siamo davvero lontani da un cambio di rotta della politica italiana nel campo dei diritti umani, la linea Salvini sui migranti è la linea del Pd, anzi, per la precisione cronologica è il Pd che ha regalato a Salvini un bell’accordo con la Libia che infatti quel signore si è ben guardato dal modificare durante il suo pontificato al ministero dell’Interno. Il resto è ipocrisia elettorale.