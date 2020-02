COSA CI DICE IL NUOVO ATTACCO TERRORISTICO DI LONDRA?

DI GUIDO OLIMPIO

L’assalitore, identificato come Sudesh Amman (leggi la cronaca sul sito del Corriere), era noto alla polizia, rilasciato dalla prigione in anticipo e per questo monitorato.

È il secondo episodio in pochi mesi: questo rinforza gli interrogativi su pericolosità degli estremisti passati per il carcere e sulla possibilità che tornino all’azione. E ciò vale anche per altri Paesi, a cominciare dalla Francia, dove saranno rilasciati molti jihadisti.

Il militante ha usato un coltello, rubato. Lui stesso aveva scritto che se un familiare, un amico o la polizia ti sorvegliano ed è complicato avere un’arma allora la cosa da fare è impugnare una lama. Oppure salire su un veicolo da impiegare come un ariete.

Il modus operandi è piuttosto diffuso, quasi la norma. Metodo semplice rispetto alla complessità e vastità del movimento.

L’attentatore – secondo le autorità – era spinto dal desiderio di morire attraverso un atto terroristico. Un suicidio ammantato di politica.

