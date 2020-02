LE NOTIZIE DEL GIORNO lunedi 3 febbraio 2020

DI CHIARA FARIGU

CORONAVIRUS, i morti salgono a 361. Oggi il rientro degli italiani. E’ salito a 361 il bilancio dei morti dell’epidemia da coronavirus di Wuhan. A renderlo noto sono state le autorità cinesi, che parlano di 57 decessi nelle ultime 24 ore. Il numero dei contagi è salito a 17.205 casi, stando alla Commissione sanitaria nazionale cinese. E’ intanto atteso per le 10, all’aeroporto militare di Pratica di Mare, l’arrivo del Boing KC 767 dell’Aeronautica Militare con a bordo gli italiani rimpatriati da Wuhan. Gli italiani saranno poi trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola dove trascorreranno un periodo di quattordici giorni di isolamento.

CORONAVIRUS, Diana Bracco: “Ricercatrici Spallanzani vero orgoglio italiano”. “Aver isolato il coronavirus per primi in Europa, è motivo d’orgoglio per l’intero mondo della ricerca e della sanità italiana“, afferma Diana Bracco, Presidente di Alisei, Cluster tecnologico nazionale delle Life Sciences, e Vicepresidente esecutiva della Fondazione Italia-Cina. “Avere a disposizione il virus in un sistema di cultura permetterà ai nostri ricercatori di testare farmaci in vitro e fare studi per sviluppare terapie efficaci

CORONAVIRUS, Speranza: “A isolarlo 3 donne, bello siano state loro”. “Sono state tre donne a portare a termine l’isolamento del coronavirus. E’ bello che lo siano”. A parlare delle ricercatrici Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di Virologia dell’Inmi Spallanzani di Roma, e delle ricercatrici Francesca Colavita e Concetta Castilletti, che hanno raggiunto oggi l’importante traguardo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘In Mezz’ora’ su Rai 3.

CORONAVIRUS, Oms contro ‘infodemia’ e fake news. L’epidemia di 2019-nCoV è stata accompagnate da una massiccia ‘infodemia’, un fiume di informazioni, alcune accurate e altre no, che rendono difficile per le persone trovare fonti affidabili quando ne hanno bisogno. A sottolinearlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel suo consueto report sul coronavirus.

CORONAVIRUS, sciopero di medici e infermieri a Hong Kong: chiedono al governo locale la chiusura del confine con la Cina, per bloccare il contagio del coronavirus. L’ex colonia britannica ha finora registrato 15 casi di infezioni accertate. La governatrice Carrie Lam ha approvato il dimezzamento dei collegamenti aerei e lo stop di quelli ferroviari, e ha chiuso 6 dei 14 accessi via terra. Il Vietnam, dove sono stati accertati 8 casi di contagio, ha deciso di chiudere le scuole da oggi per una settimana in 26 delle sue 64 province.

CORONAVIRUS, Zingaretti: “Più fondi ricerca e 10mila assunzioni”. “Dopo l’isolamento del coronavirus allo Spallanzani, ecco un buon punto concreto per il confronto nella maggioranza. Rilanciamo la nostra proposta del Piano per l’Italia: l’aumento dei fondi per la ricerca e l’assunzione di 10mila ricercatori“. Lo scrive in un post su Facebook Nicola Zingaretti.

ROCCELLA JONICA, BRUCIATO VIVO IN AUTO, arrestata la moglie e il suo amante. Tre persone sono state arrestate per l’omicidio di Vincenzo Cordì, bruciato vivo nella sua auto lo scorso novembre. I carabinieri di Reggio Calabria, dalle prime ore di questa mattina, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da gip di Locri nei confronti di 3 persone, la moglie, il suo amante e il figlio della donna, ritenute responsabili, in concorso tra loro.

MAXI-FRODE ALL’ILVA per oltre 100 milioni, arresti in tutta Italia: 13 misure cautelari personali e 22 perquisizioni su tutto il territorio nazionale. La Guardia di finanza ha sradicato un’organizzazione criminale che, attraverso un sistema di frodi carosello, ha riciclato in Italia e all’estero i proventi accumulati illecitamente

MERCATI, Il tonfo delle borse cinesi non spaventa Piazza Affari. Le borse cinesi riaprono dopo una settimana che ha visto le altre piazze andare sull’ottovolante per colpa del Coronavirus. Shanghai ha perso in un solo giorno il 7,72% e Shenzhen l’8,41%, ma nella settimana appena trascorsa Hong Kong, che oggi è rimasta appena sopra la parità, ha lasciato sul terreno oltre 5 punti percentuali. Flessioni che, almeno in avvio, non impediscono alle borse europee di avere il segno più. Progressi comunque modesti con Milano a +0,16%, in linea con Londra e Parigi, mentre Francoforte sale dello 0,38%.

BREXIT, Londra scalda toni con Ue. Si scaldano i toni tra Londra e Bruxelles, in attesa dell’avvio dei negoziati per definire il nuovo accordo commerciale post Brexit tra Regno Unito e Unione europea. Oggi è previsto un intervento di Boris Johnson per illustrare la posizione britannica. Il premier, secondo le anticipazioni, dirà che Londra è pronta da accettare controlli alle frontiere per le merci in entrata e in uscita, se non potrà ottenere il tipo di accordo commerciale al quale punta.