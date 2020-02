100 FILM DA SALVARE ALLA FINE DEL MONDO: 54. “AMERICAN GRAFFITI”

DI FABRIZIO FALCONI

A pensarci bene sembra

In realtà l’occhio del regista sembra già così distante da quel periodo, con tutta la nostalgia, il moderno romanticismo che lo pervade, una lunga riflessione/atto d’amore già perfettamente metabolizzata, pur con il brevissimo arco temporale che lo attraversa.

Il grande talento di Lucas si manifesta in un’opera compatta, omogenea, che cuce i suoi elementi narrativi senza soluzione di continuità, sulla base di una ininterrotta colonna sonora – quella di quegli anni leggendari, per la musica americana – e degli intermezzi radio della voce di Lupo Solitario, progenitore di tutti i dj, che scandiscono le notti americane.

Il film racconta la notte d’addio di un gruppo di amici a Modesto , California , nell’agosto del 1962.

Curt Henderson (il personaggio principale) e Steve Bolander (il fidanzato di Laurie, sorella di Curt), avendo entrambi finito il liceo, lasceranno la loro piccola città californiana per iniziare gli studi universitari sulla costa orientale.

Dopo essere stati al Mel’s Drive-In con i loro amici Terry Fields con “la grenouille” (a cui Steve presta la sua Chevrolet Impala bianca del 1958) e John Milner (proprietario di una hot rod gialla), trascorrono a notte sfilando in macchina con le loro amiche lungo la Strip, la strada principale che si interseca con i veicoli luccicanti in cerca di avventure universitarie.

Le autoradio trasmettono brani di rock ‘n’ roll e musicisti leggendari degli anni ’50 e primi anni ’60: The Platters , Chuck Berry , Fats Domino , Buddy Holly , Bill Haley , The Beach Boys , Jerry Lee Lewis , Frankie Lymon, Del Shannon , ecc.

Curt passa la notte alla ricerca di una bionda sconosciuta che ha appena notato guidare la sua Ford Thunderbird bianca del 1956.

Sperando di trovarla, si riconcilia con se stesso, nonostante i cattivi ragazzi della zona, i Faraoni (e il loro Mercury Coupé Chop-Top del 1951).

Verso la fine della notte va a trovare Lupo Solitario, conduttore della stazione radio pirata locale che è l’idolo di quei ragazzi.

Terry incontra Debbie, una ragazza ribelle, che guida la macchina di Steve e la seduce.

John passeggia per Carol, la giovanissima sorella di una ragazza che non conosce nemmeno, e con la quale vorrebbe uscire.

Steve resta con Laurie per una parte della notte ma discute con lei.

Al mattino presto, all’uscita della città, una gara di dragster contrappone John a Bob Falfa, un nuovo arrivato in città che guida una Chevrolet nera dal 1955, in cui è salito a bordo Laurie infastidito dalla sua rottura con Steve.

La hot rod di John vince la gara mentre la Chevy nera lascia la strada, si rigira e finisce sul tetto.

Bob e Laurie escono dal veicolo prima che prenda fuoco.

È già il giorno e l’ora successivi per volare, ma Curt parte da solo all’università, Steve ha deciso di restare per non separarsi da Laurie.

Prima dei titoli di coda, gli intertitoli ci informano del successivo destino dei quattro amici: alla fine del 1964 John muore in un incidente d’auto, vittima di un ubriacone, Loc nel mezzo della guerra del Vietnam, Steve diventa un agente assicurativo e rimane a Modesto, Curt diventa uno scrittore e si stabilisce in Canada.