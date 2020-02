IL CORONAVIRUS HA FATTO PIÙ VITTIME DELLA SARS. NUOVE TERAPIE IN VISTA

DI MARINA POMANTE

L’epidemia del Coronavirus nelle ultime 24 ore ha avuto il più alto numero di contagi. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la Sanità (Oms), Tedros Adhanom, durante il briefing a Ginevra dedicato al virus. “Alle 6 di questa mattina i casi confermati erano 24.363 in Cina e 490 decessi», ha spiegato. “Fuori dalla Cina, ci sono 191 casi in 24 Paesi e un morto, nelle Filippine”. E ha proseguito Tedros Adhanom: “Di questi, 31 casi riguardano persone che non erano state in Cina, ma avevano avuto contatti vicini con casi confermati o con persone di Wuhan”.

Il Coronavirus con i 490 decessi ha superato i 349 che fece la Sars nella parte continentale del Paese tra il 2002 e il 2003. Anche i contagi sono molti di più dei 5.327 della Sars.

Oggi altri quattro pazienti che presentavano i sintomi di infezione da Coronavirus sono stati ricoverati all’ospedale Spallanzani di Roma. Si sono aggiunti alla coppia di cinesi i quali le condizioni sono stabili.

La donna ricoverata a Verona per accertamenti, dopo avere accusato sintomi febbrili, è negativa al virus.

L’università di Zhejiang ha annunciato di aver effettuato test su due farmaci che si starebbero rivelando efficaci nella cura del Coronavirus. Si tratta dell’Abidol e del Darunavir. Una ricercatrice ha invece spiegato di non ritenere che il farmaco Kelizhi, un anti-Hiv attualmente usato per curare le persone contagiate, sia realmente efficace, mentre presenta una serie di effetti collaterali.

Anche il farmacologo Sergio Garattini, presidente dell’istituto Mario Negri si mostra fiducioso sulla possibilità di trovare una terapia a breve. «Lo studio sull’anti-malarico clorochina è molto interessante. Il problema è che occorrono degli studi sugli animali prima di passare dalle sperimentazioni in vitro alla pratica clinica

A Torino i cittadini cinesi rientrati dalla zona di Whenzou stanno osservano una sorta di “quarantena volontaria”

Nel pomeriggio il ministro russo della salute Mikhail Murashko, ripreso dalla Tass, ha detto: “Ci vogliono almeno 8-10 mesi» per sviluppare un vaccino contro il nuovo Coronavirus,i vaccini non possono essere sviluppati in tempi brevi.

L’economia cinese continua a essere messa a dura prova dagli effetti dell’epidemia. Oggi anche gli stabilimenti dove vengono assemblati gli Airbus hanno annunciato lo stop alla produzione. In tutto il Paese Adidas e Nike hanno deciso la chiusura dei loro store

Tutte le scuole rimarranno chiuse a Shanghai fino ad almeno la fine di febbraio per contenere i rischi di contagio da coronavirus.

Nelle ultime ore Pechino ha messo al bando le cene e gli eventi di gruppo a causa del Coronavirus.