LE NOTIZIE DEL GIORNO 6 febbraio 2020

DI MARINA POMANTE

FESTIVAL DI SANREMO, seconda serata: Fiorello si veste come la De Filippi, tornano i Ricchi e Poveri. Omaggio dell’Ariston a Fabrizio Frizzi. Apertura del Festival esilarante. Fiorello nei panni di Maria De Filippi, fuori dall’inquadratura, ha detto ad Amadeus: “Visto che il Festival non è andato bene, ma strabene, ho mantenuto la promessa”, poi la De Filippi chiama in diretta. Djokovic canta Ramazzotti, duetto di Massimo Ranieri e Tiziano Ferro. Primo nella classifica provvisoria Gabbani con “Viceversa”

LODI, Treno Frecciarossa deraglia nel lodigiano: morto il macchinista, un disperso, 30 feriti. È successo stamattina alle 5.35 all’altezza di Casal Busterlengo (Lodi) lungo la linea Milano-Bologna. Sul posto si trovano decine di mezzi di soccorso di vigili del fuoco e 118. Altri sono in arrivo da Milano. Le cause dell’incidente sono in via di accertamento.

GERUSALEMME, auto investe 14 persone all’ingresso di un locale. Quattordici persone sono rimaste ferite nel centro di Gerusalemme, una in maniera grave dopo che un’auto ha fatto irruzione in un locale molto frequentato nella zone della movida notturna della Città Santa,e le ha investite. Secondo la polizia si tratterebbe di un ‘atto terroristico’.

CORONAVIRUS: Al via controlli in aeroporti italiani. Cina: 25mila casi, oltre 550 morti. “Due farmaci efficaci contro il coronavirus”; dalla Cina l’annuncio di un team di ricerca

ISTAMBUL: aereo fuori pista si spezza in tre, 3 morti oltre 100 i feriti. Un Boeing 737-800 con 177 persone a bordo (171 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio) è uscito di pista e si è spezzato in tre parti, prendendo fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gökçen, il secondo scalo di Istanbul. Tre persone sono morte e 157 persone sono rimaste ferite. I piloti, riferiscono i media locali, sarebbero in gravi condizioni. La procura di Ankara ha avviato un’indagine sull’incidente e lo scalo è stato temporaneamente chiuso.

CORONAVIRUS: Navi in quarantena a Hong Kong e in Giappone: in migliaia bloccati

FISCO, il presidente Mattarella

ha firmato il Dl cuneo fiscale

PONTE MORANDI, Toscani: a chi interessa se casca un ponte. Toti: chieda scusa

TURCHIA: due valanghe in sequenza, almeno 38 morti

USA: Impeachment,Trump assolto,

Pelosi straccia il discorso

GERMANIA: In Turingia eletto governatore liberale con voti AfD, è bufera

IOWA, il pasticcio delle primarie dem: a sopresa in vantaggio l’outsider Buttigieg Il primo test delle primarie dem per l’assalto alla Casa Bianca finisce con una figuraccia mondiale. La macchina organizzativa del partito democratico dell’Iowa va in tilt e rende noti i primi risultati quasi 24 ore dopo

MORTO Kirk Douglas, leggenda del cinema Usa aveva 103 anni: l’annuncio sui social del figlio Michael. “È con tremenda tristezza che io e i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciato oggi all’età di 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell’età d’oro dei film, il cui impegno umanitario per la giustizia e le cause in cui ha creduto hanno fissato uno standard a cui tutti aspiriamo”.