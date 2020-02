IN CAMPANIA, PER LA TERZA VOLTA, SI DOVRÀ SCEGLIERE TRA DE LUCA E CALDORO A GUIDARE LA REGIONE

DI GABRIELE BOJANO

Ma vi rendete conto che, a meno di clamorose ma improbabili novità, tra qualche mese ci ritroveremo a dover scegliere per la terza volta consecutiva tra De Luca e Caldoro per la guida della Regione? Nulla contro le singole persone, ci mancherebbe, ma è possibile che in dieci anni, in Campania, non si sia riusciti a individuare ne’ a destra ne’ a sinistra un tizio qualsiasi, serio e affidabile, capace di attivare il necessario ricambio generazionale? Dieci anni sono tanti, in Italia hanno prodotto in politica tante cose: l’avanzata della Lega e la nascita del fenomeno Salvini, il declino della sinistra, gli splendori e le miserie del Movimento Cinque Stelle, il boom delle Sardine, il partito di Renzi… Possibile che in Campania non ci siano ripercussioni o se pure ci sono è come se avvenissero sempre al ralenti? O con il freno a mano tirato ? A me non piace vivere nello statu quo e vorrei tanto che quelle clamorose ma al momento improbabili novità avvenissero. Per dare un senso compiuto al concetto stesso della democrazia che è cosa ben diversa dall’oligarchia.