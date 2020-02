LE NOTIZIE DEL GIORNO venerdi 7 febbraio 2020

CORONAVIRUS, morto il medico che lanciò l’allarme. Rabbia e cordoglio sui social cinesi.Migliaia di messaggi per Li Wenliang che, a inizio dicembre, aveva avvisato sulla pericolosità del virus. Molti dei post sono stati rimossi. L’Anticorruzione del Partito comunista cinese ha inviato un team investigativo a Wuhan per un’indagine CORONAVIRUS, primo italiano contagiato.L’italiano contagiato è uno dei 56 rientrati da Whuan: da ieri è stato trasferito dalla Cecchignola allo Spallanzani. Il ministero degli Esteri cinese fa sapere che Roma sarebbe pronta a riaprire i voli con la Cina, ma il nostro ministero della Salute smentisce

CORONAVIRUS, Sileri: “Tamponi su 55 italiani rientrati tutti negativi”. “Sono tutti negativi, al momento, i tamponi fatti sui 55 italiani” rientrati dalla Cina lunedì e attualmente ospiti alla Cecchignola , a Roma, per la quarantena. Lo assicura all’Adnkronos Salute il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, sottolineando l’improbabilità di contagi all’interno del gruppo delle persone rientrate con il volo di Stato dalla Cina, accompagnati proprio dal viceministro.

ISTAT, “Su Pil ancora prospettive negative”. A gennaio l’indicatore anticipatore ha mantenuto un orientamento negativo anche se con intensità più contenuta rispetto ai mesi precedenti. Lo rileva l’Istat nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana. Nell’ultima parte dell’anno, in un contesto internazionale caratterizzato da debolezza congiunturale ed elevata incertezza, l’economia dell’area euro ha registrato un deciso rallentamento dei ritmi produttivi.

PRECRISCIZIONE, Renzi: “Non voto l’accordo”. “Noi continuiamo a lavorare sui nostri settori, se ci vogliono buttar fuori ce lo dicono, se ci dicono o cambiate idea, o diventate anche voi giustizialisti o vi buttiamo fuori, noi diciamo subito che non cambiamo idea: per noi le idee sono più importanti delle poltrone. Io non cambio la natura della mia esperienza politica riformista per inseguire una cultura giustizialista e populista. Spero che non drammatizzino, che prevalga il buon senso”.

TERREMOTO, trema la Calabria. Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato 5 ore fa sulla Costa Ionica crotonese, a una profondità di 19 chilometri. Una seconda scossa, poi, è avvenuta nella notte a Cirò Marina (Kr), magnitudo 2.1, profondità 23 chilometri.

ILVA-ARCELORMITTAL, udienza rinviata al 6 marzo. L’udienza per il ricorso urgente presentato dall’ex Ilva di Taranto per scongiurare l’addio di ArcelorMittal è stata rinviata al prossimo 6 marzo in Tribunale a Milano. Lo ha deciso il giudice Claudio Marangoni dopo la richiesta da parte dei legali delle parti.