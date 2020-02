SANREMO2020 VISTO DA NOI. E’ FIORELLO-SHOW TRA COLPI DI SCENA E CANTANTI IN GARA

DI CHIARA FARIGU

Serata decisamente troppa lunga, si è infatti conclusa alle 2 e 21 minuti dopo la mezzanotte. Il clou della gara avviene intorno poco prima delle 2 , con un colpo di scena degno di Morgan. Il cantante, decisamente infastidito per la performance al di sotto della sufficienza della serata precedente, ha voluto ‘punire’ in qualche modo il suo compagno di avventura, Bugo, autore del brano in gara, modificandone il testo del brano. A esibizione iniziata, Morgan si interrompe, sul palco manca Bugo, e l’ex Vertigo abbandona a sua volta la scena. ‘Si tratta di defezione, quindi da regolamento sono squalificati dal festival di Sanremo’, annuncia Amadeus, ‘spiace che non siano qui’.

I colpi di scena non finiscono qui. A mantenere viva la serata, lui, il mattatore per eccellenza.

E’ decisamente la serata di ‘Ciuri’. Dopo l’esibizione delle nuove proposte (sarà Leo Gassmann ad aggiudicarsi la vittoria su una bravissima Tecla Insolia), Ciuri, ovvero Fiore irrompe sul palco mascherato da coniglio. E da quel momento non ce n’è per nessuno. E’ incontenibile e ‘incontinente’ la sua verve, fin dalle prime battute. Dedicate queste ultime alle varie e differenti modalità di fare la pipì (c’è del pipismo qui’, scherza) nelle diverse età dell’uomo. Pace fatta con Tiziano Ferro, dopo un botta e risposta via twitter e di hashtag sui social. I due si esibiscono in remake della canzone sanremese dello showman siciliano, un bacio a stampo suggella l’intesa ritrovata.

Ma è anche la serata delle 24 canzoni in gara. Intervallate da ospiti e siparietti divertenti.

Al termine la classifica, stilata stavolta dai soli giornalisti riuniti in sala stampa: 1) Diodato 2) Francesco Gabbani 3) Pinguini Tattici Nucleari 4) Le Vibrazioni 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Rancore 8) Elodie 9) Achille Lauro 10) Irene Grandi 11) Anastasio 12) Raphael Gualazzi 13) Paolo Jannacci 14) Rita Pavone 15) Levante 16) Marco Masini 17) Junior Cally 18) Elettra Lamborghini 19) Giordana Angi 20) Michele Zarrillo 21) Enrico Nigiotti 22) Riki 23) Alberto Urso. Bugo e Morgan squalificati.

Due le madrine della quarta serata: Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Il ritorno di Antonellina, dopo 10 anni dall’ultima volta, restituisce all’Ariston quel tocco di professionalità casereccia che piace al pubblico che da sempre la segue e la stima. La fidanzata di Valentino Rossi ha fatto più parlare di sé per il famigerato ‘passo indietro’ che per la presenza sul palco, che è sembrata quasi una toccata e fuga. Diverse le battute sulle gaffe di Amadeus che ormai sono diventate un cult: ‘dopo di te il festival non sarà più come prima’, scherza la Clerici.

Dua Lipa, superstar di origini albanesi e kosovare, molto popolare tra i giovani, e Gianna Nannini, sono i superospiti della serata. Il pubblico in piedi canta e balla i successi della cantante toscana e le tributa una standing ovation.

Ovazione anche per Beppe Vessicchio, il Maestro d’orchestra, tornato all’Ariston dopo diversi anni di assenza. Commozione pura per Vincenzo Mollica, il giornalista Rai, anima e voce della kermesse per quasi 40, prossimo alla pensione.

Stasera la finale. Con la proclamazione del vincitore. Gabbani e Le Vibrazioni sono dati per favoriti. Ad insediare i pronostici, Diodato e il sempregreen Piero Pelù che, festeggia quest’anno i 40 anni di carriera