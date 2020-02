UNA NUOVA CITTADINANZA PER IL LIBANO

DI RICCARDO CRISTIANO

Se c’è una piazza di Beirut che parla di cittadinanza è piazza dei Martiri. È in questa piazza che dopo l’assassinio di Rafiq Hariri, nel 2005, tantissimi libanesi di ogni confessione ritennero naturale di convergere per chiedere la fine della presenza militare straniera, sperando di diventare finalmente liberi, nella comune e partitaria cittadinanza. Tante fotografie dove Croce e Corano si uniscono in simbolo di fratellanza e non di contrapposizione ricordano ancora oggi quell’evento di popolo. Anche per questo Nazih Khalifa, a ottobre 2019, ha sentito di dover andare lì quando ha deciso di dimostrare contro l’incapacità della classe politica libanese di rispondere alla crisi economica che essa stessa ha determinato, portando l’economia nazionale sull’orlo del default. Quarantunenne, sunnita, disoccupato come tanti altri, ha deciso di agire insieme alla sua amica, Rose, giovane attivista libanese, organizzando una rete di solidarietà per chi vive in piazza ormai da tempo, distribuendo cibo e altri beni di prima necessità.

Nazih è uno dei tanti disoccupati del Paese, e ricorda bene anche gli anni in cui proprio a piazza dei Martiri ebbe luogo un altro tentativo cittadino, senza barriere o muri confessionali, quello al quale si diede vita quando l’immondizia invase la città. Ci mancò poco che quella nuova cultura di governo della città, senza più mediazioni improprie, convincesse la maggioranza degli abitanti a rifondare la rappresentanza. Ora ha sentito di doverci provare di nuovo. Adesso scarseggiano anche i lavoretti che lo hanno aiutato a sopravvivere per anni e ha scelto di venire a piazza dei Martiri perché sua figlia, di dieci anni, ha condiviso la sua scelta. La moglie di Nazih è rimasta a casa con la piccola, ma nel gazebo dove suo padre vive da mesi, a piazza dei Martiri, le idee della piccola Giuliana lo hanno aiutato molto a creare legami. Sua figlia insiste da tempo sull’importanza di impegnarsi contro l’inquinamento ambientale: è un’urgenza per tutti e vorrebbe che il padre l’aiutasse a liberarsi da quella morsa che lei sente stritolarle il domani. Così Nazih ha capito che cura dell’ambiente per Giuliana vuole dire costruire un Paese migliore: «Non vogliamo essere contati, vogliamo contare», gli ripete.

Ma quando a gennaio hanno cominciato ad affacciarsi violenze e scontri fisici, una nuova paura ha imposto a Nazih di cercare un modo diverso per non rimanere schiacciato e svanire in una piazza che parla di Martiri dei diritti, della partecipazione, della responsabilità, della dignità. Pensando a sua figlia ha capito che lì, in piazza, se fossero arrivati i gruppi violenti, sarebbero scomparsi i problemi reali delle persone, ci si sarebbe tornati a dividere per le strategie internazionali delle grandi potenze. È per questo che ha deciso di fare lo sciopero della fame. Giuliana temeva per la vita del padre, ma ha capito che per sconfiggere la violenza bisogna rifiutarla, e quindi mettersi in gioco. Persone come lui, non affiliate a gruppi politici, sanno che bisogna mettersi in gioco per evitare gli schemi che escludono i poveri dalla cittadinanza attiva. Ma se i poveri non vogliono restare ai margini devono entrare in scena, si è detto Nazih. È la lezione che ha appreso da quando tentava di scrivere della sua società sui giornali libanesi. Ma la mancanza di rapporti di sangue o con gli apparati legati alle grandi famiglie non gli consentiva di emergere, di scrivere le storie che voleva scrivere. Il suo destino era lo stesso destino degli aiuti internazionali che tante volte si sono persi nei meandri del Libano. Perdersi, smarrirsi, non arrivare: è questo il destino se si rifiuta di seguire la via naturale e si accetta quella del tribalismo. Ora Nazih ha dovuto, su richiesta dei medici, interrompere lo sciopero della fame: spera in sviluppi positivi, ma non esclude di tornare sui suoi passi se servisse a difendere i sogni di sua figlia dal cadere in un cassetto chiuso. E ha deciso di rivolgersi direttamente da piazza dei Martiri a chi può aiutarlo. Il primo nome che gli è venuto in mente è quello di Papa Francesco, per dirgli che il suo sciopero della fame non è contro qualcuno, ma per quelli che se non si cambia registro oggi non saranno ascoltati domani. Ma cosa sa Nazih di Papa Francesco? «In questi anni ho sentito che non è riservato ai suoi correligionari rivolgersi a Papa Francesco. Ho letto di tanti poveri assistiti, visitati, aiutati, perché sono poveri, non perché sono cristiani. Quello sarà un dolore in più. Ho ascoltato le sue parole e ho capito che Lui cerca di parlare allo spirito delle persone, per orientarle su un cammino di pace, di dialogo, di confronto. Io credo che cerchi di essere un ponte tra chi è disposto ad ascoltare la speranza. Poi ho saputo del documento sulla cittadinanza: lì si dice per la prima volta che accanto alla comunità dei credenti e alla comunità araba deve esistere anche la comunità nazionale. Ecco, io sono sunnita mi fido di lui e ho deciso di rivolgermi a lui. Perché ha fatto tanto per abbattere i muri che ci dividono; è bellissimo scavalcare questo muro che non esiste e pensare a lui, come qualcuno che possa aiutarci».

Quale messaggio vorrebbe rivolgere a Papa Francesco? «Io vorrei dirgli molto semplicemente che questi politici non è che non rispettano quella comunità o quell’altra, loro non rispettano i libanesi. E noi vogliamo essere riconosciuti come cittadini di un Paese sovrano. Lo sciopero della fame, la non-violenza sono il mezzo più pacifico che esista per rivendicare il rispetto dei diritti umani. Mi sono detto: questo Papa è tanto sensibile al dramma dei naufraghi, anche noi siamo naufraghi, vivendo in un paese dove gli abitanti non sono cittadini. Qui ogni partito politico fa riferimento ad un gruppo religioso e così in tanti guardano ai rappresentanti delle proprie religioni in cerca di una guida. Per questo sono convinto che la battaglia spirituale di Papa Francesco per una religione inclusiva, dove c’è posto per l’altro, per il diverso, possa mostrare ai libanesi che il proprio credo non può diventare uno strumento politico per dividere le persone. Sì, da musulmano sunnita mi rivedo nelle parole e nei gesti di un cristiano, penso di comprendere i principi morali che lo guidano. Io spero davvero di essere credibile ai suoi occhi, lui lo è ai mei anche se mi rendo conto che nulla gli parla di me. C’è un’autorità morale in quello che lui fa e ho sentito di doverlo cercare».

http://www.osservatoreromano.va/it/news/una-nuova-cittadinanza-il-libano