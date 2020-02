LA CRISI DELLA TURINGIA E’ UN BENE PER LA GERMANIA : COSTRINGE I PARTITI A RIVEDERE POSIZIONI AFD

DI UDO GUMPEL

La crisi della Turingia è un bene per la Germania, perché costringe in primis i partiti, tutti, a rivedere la loro posizione sull’AfD.

L’AfD dalla sua fondazione nel febbraio 2013 ha vissuto una metaformosi enorme. Nasce come partito “neo-con” criticando “lo spreco” del denaro nazionale per il salvataggio dei “parassiti” del sud, specie Grecia ed è all’inizio sotto guida del Prof. di economia amburghese Bernd Lucke. Lucke è un paladino della lotta all’Euro, che minerebbe la forza della Germania, dando troppo potere ai paesi del sud.

Fin dall’inizio è molto critico verso il “multiculturalismo”, ma in quella fase iniziale sono i migranti intra-Ue il bersagio preferito. Il partito mobilita una parte dell’elettorato che era rimasto senza riferimento, metà sono ex-non-elettori, in autunno, manca per un soffio il Bundestag con il 4,7%. Un anno dopo entra nell’Europarlamento con il 7,4% e da allora si è evoluto sempre di più come bacino dell’ultra-destra nazionalista, la sua spinta forte lo riceve nel 2015-2016, con la forte immigrazione dei profughi dai paesi arabi, dalla Siria, in passaggio dalla Libia, dall’Africa. Da allora il partito si sposta sempre di più a destra fino ad arrivare oggi ad esser dominato dal gruppo “Der Fluegel”, a guida di Bjoern Hoecke, che, per sentenza del Landgericht, si può pubblicamente chiamare “Nazi”.

Notate: Fondatori come Lucke e la Petry, quasi “moderati” a confronto del personale odierno, sono uscite.