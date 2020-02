LA GERMANIA DEMOCRATICA INIZIA AD INTERROGARSI SULLA VERA NATURA DELL’ AfD

DI UDO GUMPEL

L’AfD non è un partito “populista”, ma è un partito di estrema destra nazionalista, ciò che in tedesco si descrive con “völkisch”:

ovvero una linea politica orientata sulla base di una presunta appartenenza degli esseri umani a razze ben distinte, “superiori e inferiori”, come si capisce facilmente. Spia di questa ideologia – che subdolamente ha invaso il dibattito pubblico – è il concetto che il “diverso”, straniero, preferibilmente di pelle scura o gli occhi a mandorla, come in tempi di Coronavirus, sia un pericolo per il “corpo del popolo”, “Volkskörper”, quello “sano”, “nazionale”, “stazionario”, che la criminalità e ogni malattia infettiva sia dovuto all”impurità” importanta da questi agenti stranieri, siano persone, batteri i virus.

L’ideologia dell’estrema destra non parla chiaro, ma accenna, ammicca, allude: tanto il propagandista à certo che il pubblico lo capisca.

I suoi sostenitori, nei media, non fanno altro che sottolineare la natura straniera del malfattore, uno scippatore ha sempre da avere sembianze “zingaresche” oppure “arabe”, gli spacciatori sono necessariamente di pelle scura.

Nessuna parola ca va sans dire – si spende sulla natura di ‘ndrangheta, Camorra, Mafia che a quanto risulta non siano in mano africana.

Ma si allude, come certuni politici, agli oscuri centri di potere finanziario, che non possono che esser domanati da “ebrei”, si ritirano la millesima volta i falsi della polizia zarista, i “protocolli di Sion”.

Dato il martellamento mediatico che in Italia vede tanti quotidiani, interi gruppi televisi dalla loro parte, gli effetti non tardano a farsi vedere.

Sia in Germania che in Italia le idee naziste, cammuffate da “difesa della nazione”, si diffondono. Nuovamente. La differenza sta -attualmente- nell’accettazione che questi hanno tra le persone che governano, effettivamente, nazione e regioni. L’AfD in Germania non governa niente, ed è per questo che l’alleanza de facto con Cdu e Fdp aveva rotto la diga, mentre in Italia le idee di estrema destra sono stati sdoganati al livello governativo di ogni grado.

Esiste anche una ancora più marcata differenza. Non esistono in Germania massmedia che abbiano sposato la parte pro-nazista, che facciano campagna tout-court per l’avanzamento delle idee della destra estrema. Si, ci sono alcuni famosi blogger tedeschi, pure giornalisti, ci sono redattori, che si lanciano in tesi a favore di queste idee, ma sono poche persone, non sono organizzati, non dispongono di quotidiani, di trasmissioni ogni giorno.

Certo che questa barriera democratica nei media tedeschi è causa di campagne di odio contro giornalisti, radio tv. Ma pare che questa diga abbia retto bene finora.

Il bene del dibattito in Germania ora è che il piano del nazi Hoecke, di scompigliare il campo dei partiti democratici, sia venuto alla luce del sole. Ora, che ancora sono una, per fortuna, piccola minoranza. Ancora non comandano niente, non sono Ministri dell’Interno, pur avendo parecchi simpatizzanti all’interno della Polizia, ahime.

Per fortuna ora la Germania democratica comincia seriamente ad interrogarsi sulla vera natura dell’AfD, che da partito “conservatore”, anti-Ue, Anti-Euro, anti-italiano (sic!) è diventato un’organizzazione trainato dalla sua componente nazista.

Prima o poi bisogna porre la domanda della richiesta di divieto di questo partito, perché la sua ideologia, le parole di tanti leader, sono incompatibili con i principi dello Stato di Diritto.

Non dobbiamo permettere -una seconda volta- a dei nemici giurati della Democrazia di occupare lo Stato dal suo interno.

Siamo democratici, ma non scemi.

p.s. La questione tedesca è infinitamente più importante dell’avanzamanto di idee simili in Italia. Così come un Duce ha fatto molti danni, ha collaborato ad uccidere nel suo piccolo centinaia di migliaia di persone, anche 25mila civili nelle stragi in Italia che senza la fattiva collaborazione dei fasci non sarebbero state possibili per SS e Wehrmacht, ma una “völkische” Germania sarebbe un gigantesco problema e non credo che gli altri popoli che hanno pagato un prezzo gigantesco per estirpare quel Male, guarderebbero mani conserte al ritorno del Male nazista.

p.s.2. Se ora i tedeschi di oggi, un quarto della popolazione, “i tedeschi di oggi”, ha radici “non voelkisch”; nel senso dei nazisti, insieme alla finora stragrande maggioranza dei tedeschi di ogni genere e discendenza risolvessero il problema AfD con i modi dello Stato di Diritto, il Mondo gli sarebbe grato.

Farebbero pure un favore a quei cretini di amici dei “Voelkische” che in Italia non hanno minimamente capito che destino toccherebbe a loro, se tornassero gli “uomini presunti superiori”.