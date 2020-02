RENZI, IN AFFANNO, GIOCA L’ULTIMA CARTA

DI LUCA SOLDI

Forse sono più gli ultimi sondaggi che l’amore per la Giustizia ad aver consigliato a Renzi di portare il governo giallo verde sull’orlo della crisi.

Lo ha fatto leggendo di quel quattro per cento che non si schioda dagli zerovirgola, lo ha fatto continuando a pensare che ormai non potrà fare altro per innalzarsi dalla galassia affollata dei partitini.

Ed allora ecco l’ultima carta, prima che qualcun altro finisca di fagocitare Forza Italia piuttosto che i Cinque Stelle.

E quale è il miglior modo per poterlo fare se non far danno con Il Pd?

Quale miglior cosa che fare nuove devastazione in un momento così drammatico ?

Non è certo una sorpresa, il personaggio è questo, uno pieno di se, circondato anche lui di pretoriani, assistito da una Quinta Colonna sempre pronta a far saltare ponti e pontieri.

C’è ne rendiamo conto bene qui in Toscana dove il suo sistema sta mettendo in piedi un confronto per le prossime regionali che vede sullo sfondo solo gli interessi degli amici che hanno a capo Carrai

Di quella gente che pur di mandare avanti gli interessi propri è pronta a fare accordi con il diavolo ed a rinnegare il rinnegabile.

Per una volta va dato merito politico a Franceschini che all’ex premier, sempre a digiuno di rilevanza, va a dire : “Andresti contro tutto il governo”. L’ironia del ministro: “Faccia pure, il provvedimento resterà così com’è”.

Parole che sono più di scaramucce e segnano l’evidenza di che Renzi è.

Renzi dunque per calcolo personale gioca la sua ultima parte e non lo fa affatto per amore di Giustizia, sulla prescrizione si muove nel classico negozio di cristalli con l’eleganza dell’elefante.

Di ciò nessuno può rendergli merito come non può rendergli merito di quanto vuol mettere in piedi qui in Toscana