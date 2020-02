ROMA 4 CINEMA ALL’ ASTA.SPERIAMO BENE

Adriano, Atlantic, Ambassade e Roma sono i 4 cinema in vendita sul sito astegiudiziare.it. Che fine faranno? Non ci rimane che sperare che i nuovi proprietari siano molto appassionati di cinema. E per le sale in funzione e in crisi? Una soluzione ci sarebbe : il Testo unico del commercio del 2019 approvato dalla Regione Lazio permette di destinare il 25% della superficie dei cinema alla somministrazione di alimenti e bevande, in parole semplici un confortevole caffè dove potersi rilassare salverebbe i conti in perdita dei botteghini; ma il Campidoglio ancora non ha mandato circolari utili a questo cambiamento. Aspettiamo fiduciosi.