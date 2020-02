QUANDO DE ANDRÈ SEPPELLÌ IL CELLULARE IN GIARDINO: INTERVISTA A VELTRONI SUL FILM MIRACOLOSO

DI CINZIA MARONGIU

Il film si apre con la voce fuori campo di Dori Ghezzi che racconta la famosa idiosincrasia di Fabrizio De André per tutto ciò che la tecnologia incarnava, mentre la macchina da presa sorvola gli ulivi de l’Agnata, vicino a Tempio: “Quando vivevamo in Sardegna per un periodo siamo stati anche senza corrente elettrica. Non avevamo il fax, non si parlava nemmeno di televisione. Poi un giorno gli regalammo un telefonino perché spesso era in tour e avevamo la necessità di ritrovarci in qualche modo. Ma, dopo appena due mesi e una bolletta milionaria, Fabrizio ci invitò tutti fuori dove c’è l’albero del fico, prese una zappa e scavò una fossa. Poi ce lo buttò dentro. Aveva fatto il funerale al cellulare. Chissà forse è ancora lì”. E il film si chiude proprio con il disseppellimento di quel cellulare. Quasi a sottolineare che a volte la tecnologia è utile. E, anzi può compiere miracoli. E senz’altro è un miracolo rocambolesco e insperato il documentario racchiuso tra quelle due scene, “Fabrizio De André & PFM – Il concerto ritrovato”, che sarà nei cinema il 17, 18 e 19 febbraio, anche per celebrare gli 80 anni dalla nascita del grande cantautore.

Grazie al ritrovamento e al restauro del filmato dello storico concerto che Fabrizio De André e la PFM fecero a Genova il 3 gennaio del 1979, un filmato che si credeva perduto per sempre e che invece per 40 anni è stato custodito dal regista Piero Frattari, ora infatti è possibile vedere le uniche immagini di quella straordinaria tournée, che durò poco più di un mese ma che produsse due album live entrati nella storia. A costruire un film partendo dalla registrazione video completa di quel concerto e integrandola con interviste ai protagonisti, è Walter Veltroni, che oltre a essere politico, giornalista, scrittore, è anche regista di alcuni bellissimi documentari come “Quando c’era Berlinguer”, “I bambini lo sanno” e “Indizi di felicità”.