QUANDO NON SI INDOSSANO FELPE MA SI LAVORA

DI LEONARDO CECCHI

Una curiosità.

Ma nel corso di queste settimane voi avete visto la Lamorgese indossare felpe di polizia o carabinieri? L’avete vista mettere il cappello su ogni vicenda di cronaca? L’avete sentita chiedere urlando un monumento?

No perché a quanto pare con gli arresti di questi ultimi giorni in Puglia stiamo su una cifra a 3 zeri di mafiosi arrestati solo negli ultimi tre mesi (solo tre mesi). Ieri 37 in Puglia per traffico di stupefacenti ed estorsioni. Due giorni fa 45 ndranghetisti per narcotraffico. Due settimane fa 97 mafiosi in Sicilia. Poi ancora prima altri 300 sempre in Sicilia. Poi centinaia di camorristi a Roma a Napoli. E ancora e ancora. E’ una lista infinita. Con milioni di euro sequestrati, tra l’altro.

Eppure ieri, in Aula, l’ex titolare del Viminale, quello che con le felpe ci girava, ha detto che “qua c’è l’antimafia dei chiacchieroni”.

Che strani che sono allora questi chiacchieroni. Che non postano. Ma lavorano. Che non parlano tanto. Ma ottengono i risultati.

Facciamo così allora. Questi strani “chiacchieroni” ce li teniamo noi.

E quelli con felpe li lasciamo agli altri.

E lo facciamo con enorme piacere. Infinito.