Dalla peste al coronavirus eterne fobie di untori

DI GIOVANNI PUNZO

Nel 430 a.C., nel secondo anno della guerra del Peloponneso, Atene fu colpita da un’epidemia mortale. Sebbene per venticinque secoli si sia parlato di ‘peste’, recenti analisi di laboratorio di alcune scoperte archeologiche hanno fatto sorgere l’ipotesi che si trattasse piuttosto di una forma violentissima di febbre emorragica. La scienza non ha ancora dato una risposta precisa (né a breve se ne intravvede una), ma una rilettura attenta del poeta latino Lucrezio e di altri sparsi frammenti di testi medici della scuola di Ippocrate, sembrerebbe sostenere questa nuova tesi. Secondo Tucidide il contagio, proveniente dall’Africa (e per la precisione dall’Etipia), giunse ad Atene attraverso il porto del Pireo, l’ingresso principale alla città per uomini e merci. Il sovraffollamento urbano e le conseguenti carenze igieniche fecero il resto.

Dalle campagne infatti numerosissimi profughi erano fuggiti per cercare tra le mura scampo e rifugio alla guerra. La paura della malattia e della morte trasformarono il modo di vivere degli ateniesi che non rispettarono più le leggi o le antiche tradizioni. Tucidide ed altri videro nell’epidemia una sorta di castigo degli dei e tuttavia non cercarono responsabili tra gli altri cittadini … CONTINUA SU REMOCONTRO: